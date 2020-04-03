О главном: Скандал с "пленками Ермака". Нулевой пациент COVID-19

В выпуске программы "О главном" за 3 апреля – Нардеп Гео Лерос пришел на первый допрос в Государственное бюро расследований. Его вызвали туда по одному из 4-х производств, которые против него открыли в ведомстве.

Также в выпуске: В Украине с понедельника 6 апреля заработают новые жесткие правила карантина. Правительство запретило украинцам находиться в общественном месте больше двух человек. Исключение – только сопровождение детей до 14 лет. При себе всем обязательно нужно иметь документы и носить маску.