Про головне: Скандал з "плівками Єрмака". Нульовий пацієнт COVID-19
У випуску програми "Про головне" за 3 квітня – Нардеп Гео Лерос прийшов на перший допит у Державне бюро розслідувань. Його викликали туди щодо одного з 4-х проваджень, які проти нього відкрили у відомстві.
Також у випуску:
В Україні з понеділка 6 квітня запрацюють нові жорсткіші правила карантину. Уряд заборонив українцям перебувати в громадському місці більше двох осіб. Виняток – лише супровід дітей до 14 років. При собі всім обов'язково потрібно мати документи і носити маску.
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