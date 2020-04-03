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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Про головне: Скандал з "плівками Єрмака". Нульовий пацієнт COVID-19

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Про головне" за 3 квітня – Нардеп Гео Лерос прийшов на перший допит у Державне бюро розслідувань. Його викликали туди щодо одного з 4-х проваджень, які проти нього відкрили у відомстві.

      Також у випуску:

      В Україні з понеділка 6 квітня запрацюють нові жорсткіші правила карантину. Уряд заборонив українцям перебувати в громадському місці більше двох осіб. Виняток – лише супровід дітей до 14 років. При собі всім обов'язково потрібно мати документи і носити маску.

       

      Теги: Китай Скандал між Єрмаком і Леросом Випуск новин
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