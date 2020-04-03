Про головне: Скандал з "плівками Єрмака". Нульовий пацієнт COVID-19

У випуску програми "Про головне" за 3 квітня – Нардеп Гео Лерос прийшов на перший допит у Державне бюро розслідувань. Його викликали туди щодо одного з 4-х проваджень, які проти нього відкрили у відомстві.

Також у випуску: В Україні з понеділка 6 квітня запрацюють нові жорсткіші правила карантину. Уряд заборонив українцям перебувати в громадському місці більше двох осіб. Виняток – лише супровід дітей до 14 років. При собі всім обов'язково потрібно мати документи і носити маску.