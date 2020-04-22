О главном: Убытки из-за продолжения карантина. Коррупционные схемы Минздрава

В выпуске программы "О главном" за 22 апреля – из-за карантина 70% компаний зарабатывают только половину доходов, а еще 20% вообще треть. Это приводит к бунтам предпринимателей в разных регионах Украины. Минздрав пытается закупить защитные костюмы для врачей почти вдвое дороже несмотря на то, что на рынке есть более выгодные предложения.

Также в выпуске: 24 апреля нардепы соберутся на внеочередное заседание. Михаил Саакашвили получил предложение от президента Владимира Зеленского стать вице-премьером в правительстве Украины Дениса Шмыгаля по вопросам реформ. За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 467 новых случаев заражения коронавирусом, из них 13 – летальные.