О главном: Убытки из-за продолжения карантина. Коррупционные схемы Минздрава
В выпуске программы "О главном" за 22 апреля – из-за карантина 70% компаний зарабатывают только половину доходов, а еще 20% вообще треть. Это приводит к бунтам предпринимателей в разных регионах Украины. Минздрав пытается закупить защитные костюмы для врачей почти вдвое дороже несмотря на то, что на рынке есть более выгодные предложения.
Также в выпуске:
24 апреля нардепы соберутся на внеочередное заседание.
Михаил Саакашвили получил предложение от президента Владимира Зеленского стать вице-премьером в правительстве Украины Дениса Шмыгаля по вопросам реформ.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 467 новых случаев заражения коронавирусом, из них 13 – летальные.
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