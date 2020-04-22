20:59
22 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      О главном: Убытки из-за продолжения карантина. Коррупционные схемы Минздрава

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 22 апреля – из-за карантина 70% компаний зарабатывают только половину доходов, а еще 20% вообще треть. Это приводит к бунтам предпринимателей в разных регионах Украины. Минздрав пытается закупить защитные костюмы для врачей почти вдвое дороже несмотря на то, что на рынке есть более выгодные предложения.

      Также в выпуске:

      24 апреля нардепы соберутся на внеочередное заседание.

      Михаил Саакашвили получил предложение от президента Владимира Зеленского стать вице-премьером в правительстве Украины Дениса Шмыгаля по вопросам реформ.

      За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 467 новых случаев заражения коронавирусом, из них 13 – летальные.

       

      Теги: Выпуск новостей Министерство здравоохранения Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:25 Карантин в Европе: как выглядят опустевшие города – фотоподборка
      Ірина Вихрущ
      сегодня , 19:05 Коронавирус примирил врагов: как в Израиле формируют правительство национального единства
      Ярослав Голобородько