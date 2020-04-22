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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Про головне: Збитки через продовження карантину. Корупційні схеми МОЗ

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Про головне" за 22 квітня – через карантинні обмеження 70% компаній заробляють лише половину прибутків, а ще 20% взагалі третину. Це призводить до бунтів підприємців в різних регіонах України. МОЗ намагається закупити захисні костюми для лікарів майже вдвічі дорожче попри те, що на ринку є вигідніші пропозиції.

      Також у випуску:

      24 квітня нардепи зберуться на позачергове засідання.

      Міхеїл Саакашвілі отримав пропозицію від президента Володимира Зеленського стати віце-прем'єром в уряду Україні Дениса Шмигаля з питань реформ.

      За минулу добу в Україні зафіксували 467 нових випадків зараження коронавірусом, з них 13 – летальні.

       

      Теги: Випуск новин Міністерство охорони здоров’я
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