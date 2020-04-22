Про головне: Збитки через продовження карантину. Корупційні схеми МОЗ
У випуску програми "Про головне" за 22 квітня – через карантинні обмеження 70% компаній заробляють лише половину прибутків, а ще 20% взагалі третину. Це призводить до бунтів підприємців в різних регіонах України. МОЗ намагається закупити захисні костюми для лікарів майже вдвічі дорожче попри те, що на ринку є вигідніші пропозиції.
Також у випуску:
24 квітня нардепи зберуться на позачергове засідання.
Міхеїл Саакашвілі отримав пропозицію від президента Володимира Зеленського стати віце-прем'єром в уряду Україні Дениса Шмигаля з питань реформ.
За минулу добу в Україні зафіксували 467 нових випадків зараження коронавірусом, з них 13 – летальні.
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