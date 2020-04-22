Про головне: Збитки через продовження карантину. Корупційні схеми МОЗ

У випуску програми "Про головне" за 22 квітня – через карантинні обмеження 70% компаній заробляють лише половину прибутків, а ще 20% взагалі третину. Це призводить до бунтів підприємців в різних регіонах України. МОЗ намагається закупити захисні костюми для лікарів майже вдвічі дорожче попри те, що на ринку є вигідніші пропозиції.

Також у випуску: 24 квітня нардепи зберуться на позачергове засідання. Міхеїл Саакашвілі отримав пропозицію від президента Володимира Зеленського стати віце-прем'єром в уряду Україні Дениса Шмигаля з питань реформ. За минулу добу в Україні зафіксували 467 нових випадків зараження коронавірусом, з них 13 – летальні.