20:04
13 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      О главном: Внеочередное заседание Рады. Киево-Печерская лавра на карантине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 13 апреля – Верховная Рада 13 апреля собралась на внеочередное заседание. В частности, нардепы приняли изменения в госбюджет, приняли повышение штрафа за поджог травы. Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин. Там обнаружили 63 новых случая COVID-19. По состоянию на 13 апреля в лавре уже более 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них смертельных – 3

      Також у випуску:

      Трьом священникам правоохоронці виписали штрафи через порушення карантину.

      20 українських медиків допомагають боротися з COVID-19 в Італії.

       

      Теги: Верховная Рада Выпуск новостей Києво-Печерськая лавра
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:00 Государство и церковь: может ли власть закрыть храмы?
      Анна Маляр
      сегодня , 16:01 Почему нельзя сжигать сухую траву: последствия и наказание
      Анна Запотоцька