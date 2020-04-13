О главном: Внеочередное заседание Рады. Киево-Печерская лавра на карантине

В выпуске программы "О главном" за 13 апреля – Верховная Рада 13 апреля собралась на внеочередное заседание. В частности, нардепы приняли изменения в госбюджет, приняли повышение штрафа за поджог травы. Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин. Там обнаружили 63 новых случая COVID-19. По состоянию на 13 апреля в лавре уже более 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них смертельных – 3

Також у випуску: Трьом священникам правоохоронці виписали штрафи через порушення карантину. 20 українських медиків допомагають боротися з COVID-19 в Італії.