Про головне: Позачергове засідання Ради. Києво-Печерська лавра на карантині

У випуску програми "Про головне" за 13 квітня – Верховна Рада 13 квітня зібралася на позачергове засідання. Зокрема, нардепи прийняли зміни до держбюджету, ухвалили підвищення штрафів за підпал трави. Києво-Печерську лавру закрили на карантин. Там виявили 63 нові випадки COVID-19 . Станом на 13 квітня у лаврі вже понад 90 випадків зараження коронавірусною інфекцією. З них смертельних – 3.

Також у випуску: Трьом священникам правоохоронці виписали штрафи через порушення карантину. 20 українських медиків допомагають боротися з COVID-19 в Італії.