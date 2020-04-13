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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Про головне: Позачергове засідання Ради. Києво-Печерська лавра на карантині

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Про головне" за 13 квітня – Верховна Рада 13 квітня зібралася на позачергове засідання. Зокрема, нардепи прийняли зміни до держбюджету, ухвалили підвищення штрафів за підпал трави. Києво-Печерську лавру закрили на карантин. Там виявили 63 нові випадки COVID-19 . Станом на 13 квітня у лаврі вже понад 90 випадків зараження коронавірусною інфекцією. З них смертельних – 3.

      Також у випуску:

      Трьом священникам правоохоронці виписали штрафи через порушення карантину.

      20 українських медиків допомагають боротися з COVID-19 в Італії.

       

      Теги: Верховна Рада Києво-Печерська лавра Випуск новин
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