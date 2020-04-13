Про головне: Позачергове засідання Ради. Києво-Печерська лавра на карантині
У випуску програми "Про головне" за 13 квітня – Верховна Рада 13 квітня зібралася на позачергове засідання. Зокрема, нардепи прийняли зміни до держбюджету, ухвалили підвищення штрафів за підпал трави. Києво-Печерську лавру закрили на карантин. Там виявили 63 нові випадки COVID-19 . Станом на 13 квітня у лаврі вже понад 90 випадків зараження коронавірусною інфекцією. З них смертельних – 3.
Також у випуску:
Трьом священникам правоохоронці виписали штрафи через порушення карантину.
20 українських медиків допомагають боротися з COVID-19 в Італії.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 14:42 Поліція оштрафувала священників за порушення карантину у Вербну неділю: відомо, в яких областях
Вибір редакції
-
Рада схвалила зміни до державного бюджету 2020: основні цифрисьогодні , 14:54
-
Коронакриза б'є по Путіну: до чого вже потрібно готуватись Українісьогодні , 17:00
-
Верховна Рада збереться на ще одне позачергове засідання цього тижнясьогодні , 14:47
-
Чистий четвер 2020: прикмети і традиціїсьогодні , 15:15
-
В Білорусі помирають не від коронавірусу, а від хронічних хвороб, – Лукашенкосьогодні , 16:46
-
На Закарпатті викрили бордель з неповнолітнімисьогодні , 17:44
Пропозиції партнерів
Коментарі