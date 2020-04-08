О главном: Возможное продолжение карантина. Нарушение ограничений священнослужителями

В выпуске программы "О главном" за 8 апреля – карантин в ближайшее время не отменят, его могут продлить до начала мая. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. На Благовещение 7 апреля во Львове священник УГКЦ причащал прихожан на заднем дворе церкви из одной ложки. В архиепархии говорят: никакого нарушения карантина не было.

Також у випуску: Уряд прогнозує падіння української економіки на 4 – 5%. До обласних лікарень доставити 5 тисяч швидких тестів. На Донбасі за минулу добру окупанти 10 разів обстріляли позиції ЗСУ, обійшлося без поранених. Українські військові підбили протитанковий ракетний комплекс окупанта та поранили одного бойовика.