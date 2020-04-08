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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Про головне: Можливе продовження карантину. Порушення обмежень священослужителями

      Випуск новин -

      У випуску програми "Про головне" за 8 квітня – карантин найближчим часом не скасують, його можуть продовжити до початку травня. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На Благовіщення 7 квітня у Львові священник УГКЦ причащав парафіян на задньому дворі церкви з однієї ложки. В архієпархії кажуть: жодного порушення карантину не було.

      Також у випуску:

      Уряд прогнозує падіння української економіки на 4 – 5%.

      До обласних лікарень доставити 5 тисяч швидких тестів.

      На Донбасі за минулу добру окупанти 10 разів обстріляли позиції ЗСУ, обійшлося без поранених. Українські військові підбили протитанковий ракетний комплекс окупанта та поранили одного бойовика.

      Теги: Релігія Випуск новин
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