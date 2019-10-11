О "Приватбанке" и проблемных кредитах: Зеленский провел важное совещание

Президент Зеленский 11 октября организовал совещание по оживлению банковского кредитования. Ведь это одна из важных предпосылок ускорения роста экономики Украины.

Президент подчеркнул, что кредиты, которые получил бизнес, не способствовали ощутимому росту последнего. Об этом рассказали в пресс-службе Зеленского.

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"Это означает, что бизнес не имеет ресурса для расширения деятельности, экономика Украины остается без "топлива", – отметили в ОП. Поэтому задача власти – "убрать препятствия к возобновлению кредитования и решить проблемы неработающих кредитов, чтобы банковская система начала должным образом работать".

Проблемные кредиты – риск для стабильности экономики

Премьер Гончарук рассказал, что Украине пришлось потратить почти 300 миллиардов гривен, чтобы защитить вкладчиков банков и сохранить стабильность финансовой системы. Но ведь существуют еще проблемные кредиты на более чем 500 миллиардов, из которых 400 – в государственных банках.



Совещание по проблемным кредитам и ситуаций с банками / Фото ОП

Чтобы вернуть эти деньги, государство должно работать над взысканием долгов с заемщиков и экс-владельцев.

Этот вопрос скоординированной работы ГПУ, Нацбанка, правительства и судебной системы. Важно, чтобы должники услышали, что либо они добровольно возвращают средства, либо государство привлечет все инструменты для их возвращения,

– отметил Гончарук.

Глава НБУ Яков Смолий добавил, что Украина – мировой лидер по показателю проблемных кредитов: их объем в украинских банках составил около 50%, и это – один из системных рисков для финансовой системы страны.

При этом ситуация с "Приватбанком" – самая сложная: весь портфель проблемных кредитов – это ссуды прежним владельцам.

Государство пытается вернуть эти средства через суды разных юрисдикций: в Украине, Великобритании, США и Швейцарии,

– рассказал Смолий.



Яков Смолий, председатель НБУ / Фото Офиса Президента

Как правительство планирует очистить госбанки от проблемных кредитов?

По словам Гончарука, будут принимать следующие меры:

► Полноценно запустят в работу инструмент реструктуризации обязательств заемщиков.

► Будут способствовать реализации банками проблемных активов (в том числе через механизмы аукционов).

► Через суды в Украине и за рубежом вернуть задолженные бывшими владельцами банков деньги.



Зеленский председательствовал на совещании 11 Октября / Фото ОП

При этом президент Зеленский отметил: "Суды независимы и президент не может вмешиваться в их работу по конкретным делам. Однако это не означает, что не нужно работать над качеством работы судебной системы в целом".