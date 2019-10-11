22:30
11 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Куда исчезает Путин. Россия скандалит со США
      Вєсті Кремля
      22:19, сегодня
      Вести.UA: Зеленский ломает стереотипы. Что не так в Минздраве
      Вєсті.UA
      20:21, сегодня
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      О "Приватбанке" и проблемных кредитах: Зеленский провел важное совещание

      99 Читати новину українською
      Совещание у Зеленского о банках и кредитах 11 октября
      Совещание у Зеленского о банках и кредитах 11 октября / Офис Президента

      Президент Зеленский 11 октября организовал совещание по оживлению банковского кредитования. Ведь это одна из важных предпосылок ускорения роста экономики Украины.

      Президент подчеркнул, что кредиты, которые получил бизнес, не способствовали ощутимому росту последнего. Об этом рассказали в пресс-службе Зеленского.

      Читайте также: 120 миллионов евро для малого и среднего бизнеса: ЕБРР откроет для Украины новую программу

      "Это означает, что бизнес не имеет ресурса для расширения деятельности, экономика Украины остается без "топлива", – отметили в ОП. Поэтому задача власти – "убрать препятствия к возобновлению кредитования и решить проблемы неработающих кредитов, чтобы банковская система начала должным образом работать".

      Проблемные кредиты – риск для стабильности экономики

      Премьер Гончарук рассказал, что Украине пришлось потратить почти 300 миллиардов гривен, чтобы защитить вкладчиков банков и сохранить стабильность финансовой системы. Но ведь существуют еще проблемные кредиты на более чем 500 миллиардов, из которых 400 – в государственных банках.

      Рада
      Совещание по проблемным кредитам и ситуаций с банками / Фото ОП

      Чтобы вернуть эти деньги, государство должно работать над взысканием долгов с заемщиков и экс-владельцев.

      Этот вопрос скоординированной работы ГПУ, Нацбанка, правительства и судебной системы. Важно, чтобы должники услышали, что либо они добровольно возвращают средства, либо государство привлечет все инструменты для их возвращения,
      – отметил Гончарук.

      Глава НБУ Яков Смолий добавил, что Украина – мировой лидер по показателю проблемных кредитов: их объем в украинских банках составил около 50%, и это – один из системных рисков для финансовой системы страны.

      При этом ситуация с "Приватбанком" – самая сложная: весь портфель проблемных кредитов – это ссуды прежним владельцам.

      Государство пытается вернуть эти средства через суды разных юрисдикций: в Украине, Великобритании, США и Швейцарии,
      – рассказал Смолий.

      Смолій
      Яков Смолий, председатель НБУ / Фото Офиса Президента

      Как правительство планирует очистить госбанки от проблемных кредитов?

      По словам Гончарука, будут принимать следующие меры:

      ► Полноценно запустят в работу инструмент реструктуризации обязательств заемщиков.
      ► Будут способствовать реализации банками проблемных активов (в том числе через механизмы аукционов).
      ► Через суды в Украине и за рубежом вернуть задолженные бывшими владельцами банков деньги.

      Нарада
      Зеленский председательствовал на совещании 11 Октября / Фото ОП

      При этом президент Зеленский отметил: "Суды независимы и президент не может вмешиваться в их работу по конкретным делам. Однако это не означает, что не нужно работать над качеством работы судебной системы в целом".

      blog_ava
      Рецепты приготовления чизкейка – классический, в мультиварке и без выпечки
      сегодня
      3240
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Владимир Зеленский Деньги Кредит Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук НБУ Яков Смолий Долговой кризис Приватбанк Банки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 октября: Сколько украинцев доверяют Зеленскому и огромный штраф Ахметову
      сегодня , 22:20 Главные новости 11 октября: Сколько украинцев доверяют Зеленскому и огромный штраф Ахметову
      Емал Набі 20
      Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
      сегодня , 22:07 Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
      Ігор Саджениця 882
      Уродило – не уродило: стоит ли запасаться овощами для борща
      сегодня , 20:02 Уродило – не уродило: стоит ли запасаться овощами для борща
      Ірина Поліщук 160
      Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      сегодня , 19:30 Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      Леонід Швець 769
      Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      сегодня , 18:30 Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      Павло Казарін 204
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук