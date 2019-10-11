Про "Приватбанк" та проблемні кредити: Зеленський провів важливу нараду

Президент Зеленський 11 жовтня організував нараду щодо пожвавлення банківського кредитування. Адже це одна із важливих передумов прискорення зростання економіки України.

Президент наголосив, що кредити, які отримав бізнес, не сприяли відчутному зростанню останнього. Про це розповіли у пресслужбі Зеленського.

Читайте також: 120 мільйонів євро для малого і середнього бізнесу: ЄБРР відкриє для України нову програму

"Це означає, що бізнес не має ресурсу для розширення діяльності, економіка України залишається без "пального", – наголосили в ОП. Тож завдання влади – "прибрати перешкоди до відновлення кредитування та розв'язати проблеми непрацюючих кредитів, щоб банківська система почала належним чином працювати".

Проблемні кредити – ризик для стабільності економіки

Прем'єр Гончарук розповів, що Україні довелося витратити майже 300 мільярдів гривень, щоб захистити вкладників банків та зберегти стабільність фінансової системи. Але ж існують ще проблемні кредити на понад 500 мільярдів, з яких 400 – у державних банках.



Нарада щодо проблемних кредитів та ситуацій з банками / Фото ОП

Щоб повернути ці гроші, держава має працювати над стягненням боргів із позичальників та ексвласників.

Це питання скоординованої роботи ГПУ, Нацбанку, уряду та судової системи. Важливо, щоб боржники почули, що або вони добровільно повертають кошти, або держава залучить всі інструменти для їхнього повернення,

– наголосив Гончарук.

Очільник НБУ Яків Смолій додав, що Україна – світовий лідер за показником проблемних кредитів: їхній обсяг в українських банках склав близько 50%, і це – один із системних ризиків для фінансової системи країни.

При цьому ситуація з "Приватбанком" – найскладніша: весь портфель проблемних кредитів – це позики колишнім власникам.

Держава намагається повернути ці кошти через суди різних юрисдикцій: в Україні, Великій Британії, США та Швейцарії,

– розповів Смолій.



Яків Смолій, голова НБУ / Фото Офісу Президента

Як уряд планує очистити держбанки від проблемних кредитів?

За словами Гончарука, вживатимуть наступні заходи:

► Повноцінно запустять в роботу інструмент реструктуризації зобов'язань позичальників.

► Сприятимуть реалізації банками проблемних активів (зокрема через механізми аукціонів).

► Через суди в Україні та за кордоном повернути заборговані колишніми власниками банків гроші.



Зеленський головував на нараді 11 жовтня / Фото ОП

При цьому президент Зеленський зазначив: "Суди є незалежними і президент не може втручатися в їхню роботу щодо конкретних справ. Однак це не означає, що не потрібно працювати над якістю роботи судової системи в цілому".