22:13
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Зеленський ламає стереотипи. Що не так у МОЗ
      Вєсті.UA
      20:18, сьогодні
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Про "Приватбанк" та проблемні кредити: Зеленський провів важливу нараду

      314 Читать новость на русском
      Нарада у Зеленського про банки та кредити 11 жовтня
      Нарада у Зеленського про банки та кредити 11 жовтня / Офіс Президента

      Президент Зеленський 11 жовтня організував нараду щодо пожвавлення банківського кредитування. Адже це одна із важливих передумов прискорення зростання економіки України.

      Президент наголосив, що кредити, які отримав бізнес, не сприяли відчутному зростанню останнього. Про це розповіли у пресслужбі Зеленського.

      Читайте також: 120 мільйонів євро для малого і середнього бізнесу: ЄБРР відкриє для України нову програму

      "Це означає, що бізнес не має ресурсу для розширення діяльності, економіка України залишається без "пального", – наголосили в ОП. Тож завдання влади – "прибрати перешкоди до відновлення кредитування та розв'язати проблеми непрацюючих кредитів, щоб банківська система почала належним чином працювати".

      Проблемні кредити – ризик для стабільності економіки

      Прем'єр Гончарук розповів, що Україні довелося витратити майже 300 мільярдів гривень, щоб захистити вкладників банків та зберегти стабільність фінансової системи. Але ж існують ще проблемні кредити на понад 500 мільярдів, з яких 400 – у державних банках.

      Рада
      Нарада щодо проблемних кредитів та ситуацій з банками / Фото ОП

      Щоб повернути ці гроші, держава має працювати над стягненням боргів із позичальників та ексвласників.

      Це питання скоординованої роботи ГПУ, Нацбанку, уряду та судової системи. Важливо, щоб боржники почули, що або вони добровільно повертають кошти, або держава залучить всі інструменти для їхнього повернення,
      – наголосив Гончарук.

      Очільник НБУ Яків Смолій додав, що Україна – світовий лідер за показником проблемних кредитів: їхній обсяг в українських банках склав близько 50%, і це – один із системних ризиків для фінансової системи країни.

      При цьому ситуація з "Приватбанком" – найскладніша: весь портфель проблемних кредитів – це позики колишнім власникам.

      Держава намагається повернути ці кошти через суди різних юрисдикцій: в Україні, Великій Британії, США та Швейцарії,
      – розповів Смолій.

      Смолій
      Яків Смолій, голова НБУ / Фото Офісу Президента

      Як уряд планує очистити держбанки від проблемних кредитів?

      За словами Гончарука, вживатимуть наступні заходи:

      ► Повноцінно запустять в роботу інструмент реструктуризації зобов'язань позичальників.
      ► Сприятимуть реалізації банками проблемних активів (зокрема через механізми аукціонів).
      ► Через суди в Україні та за кордоном повернути заборговані колишніми власниками банків гроші.

      Нарада
      Зеленський головував на нараді 11 жовтня / Фото ОП

      При цьому президент Зеленський зазначив: "Суди є незалежними і президент не може втручатися в їхню роботу щодо конкретних справ. Однак це не означає, що не потрібно працювати над якістю роботи судової системи в цілому".

      blog_ava
      У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
      сьогодні
      13788
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Гроші Офіс Президента Володимир Зеленський Банки Приватбанк Боргова криза Яків Смолій НБУ Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Кредит
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна – Литва: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020
      сьогодні , 22:07 Україна – Литва: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020
      Ігор Саджениця 1008
      Вродило – не вродило: чи варто запасатись городиною для борщу
      сьогодні , 20:02 Вродило – не вродило: чи варто запасатись городиною для борщу
      Ірина Поліщук 293
      Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      сьогодні , 19:30 Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      Леонід Швець 747
      Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      сьогодні , 18:30 Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      Павло Казарін 326
      Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
      сьогодні , 18:10 Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
      2044
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук