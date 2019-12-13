О Шеремете впервые услышала в день его убийства, – подозреваемая Кузьменко

Волонтер и военный медик Юлия Кузьменко отрицает свою причастность к убийству журналиста Павла Шеремета, в котором ее обвиняют. Женщина заявляет, что все доказательства и результаты экспертиз против нее в деле являются ложными.

Об этом Кузьменко сказала в Печерском райсуде Киева, где ей выбирают меру пресечения.

Интересно: Волонтерку Юлию Кузьменко подозревают в убийстве Шеремета: что о ней известно

Медик вспомнила, что вчерашний день 12 декабря, когда ей объявили подозрение, начался как всегда.

"Я была на работе, у меня было 3 ребенка в операционной. Самое неприятное – это сейчас постфактум понимать, что когда я еще находилась в операционной, в этот момент уже готовился брифинг. Я уже стала убийцей... Не знаю, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру. У меня тысячи пациентов. Что должны думать родители детей, которых я оперировала, что хирург был убийцей? Кому они отдавали своих детей?", – отметила Кузьменко.

Важно: Подозреваемым в убийстве Шеремета выбирают меру пресечения: видеотрансляция

Женщина также отрицает, что знала журналиста Шеремета. Она убеждает, что впервые узнала о нем в день убийства – 20 июля 2016 года.

Я впервые о Шеремете услышала в день, по-моему, его убийства. Я сидела на работе, открыла фейсбук, прочитала, что убили Шеремета. Я тогда еще полезла читать, кто это,

– добавила волонтер.

Кузьменко на суде раскритиковала экспертизы, по которым следователи установили якобы ее причастности к преступлению. Она возмутилась, что описание ее и настоящего убийцы составили и сопоставили с нечеткими записями видеокамер. Кроме того, волонтерка убеждена, что следователи неправильно провели экспертизу сравнения ее походки с походкой преступника.

Кто такая Юлия Кузьменко и как причастна к делу Шеремета? Военный медик и волонтерка. Сейчас работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава.



Полиция выяснила, что Юлия Кузьменко и известный музыкант Андрей Антоненко якобы были на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Именно Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль Шеремета.

Что известно об убийстве Павла Шеремета:

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля.

После сотен допросов и экспертиз, полиция установила основную версию преступления – Шеремета убили с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.

12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела. Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

Яна Дугарь,

Юлия Кузьменко,

Андрей Антоненко,

Владислав Грищенко,

Инна Грищенко.

Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео