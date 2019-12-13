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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      О Шеремете впервые услышала в день его убийства, – подозреваемая Кузьменко

      28 Читати новину українською
      Врач Юлия Кузьменко отрицает причастность к убийству Шеремета / Фото з Facebook

      Волонтер и военный медик Юлия Кузьменко отрицает свою причастность к убийству журналиста Павла Шеремета, в котором ее обвиняют. Женщина заявляет, что все доказательства и результаты экспертиз против нее в деле являются ложными.

      Об этом Кузьменко сказала в Печерском райсуде Киева, где ей выбирают меру пресечения.

      Интересно: Волонтерку Юлию Кузьменко подозревают в убийстве Шеремета: что о ней известно

      Медик вспомнила, что вчерашний день 12 декабря, когда ей объявили подозрение, начался как всегда.

      "Я была на работе, у меня было 3 ребенка в операционной. Самое неприятное – это сейчас постфактум понимать, что когда я еще находилась в операционной, в этот момент уже готовился брифинг. Я уже стала убийцей... Не знаю, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру. У меня тысячи пациентов. Что должны думать родители детей, которых я оперировала, что хирург был убийцей? Кому они отдавали своих детей?", – отметила Кузьменко.

      Важно: Подозреваемым в убийстве Шеремета выбирают меру пресечения: видеотрансляция

      Женщина также отрицает, что знала журналиста Шеремета. Она убеждает, что впервые узнала о нем в день убийства – 20 июля 2016 года.

      Я впервые о Шеремете услышала в день, по-моему, его убийства. Я сидела на работе, открыла фейсбук, прочитала, что убили Шеремета. Я тогда еще полезла читать, кто это,
      – добавила волонтер.

      Кузьменко на суде раскритиковала экспертизы, по которым следователи установили якобы ее причастности к преступлению. Она возмутилась, что описание ее и настоящего убийцы составили и сопоставили с нечеткими записями видеокамер. Кроме того, волонтерка убеждена, что следователи неправильно провели экспертизу сравнения ее походки с походкой преступника.

      Кто такая Юлия Кузьменко и как причастна к делу Шеремета? Военный медик и волонтерка. Сейчас работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава.

      Полиция выяснила, что Юлия Кузьменко и известный музыкант Андрей Антоненко якобы были на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Именно Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль Шеремета.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета:

      Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля.

      После сотен допросов и экспертиз, полиция установила основную версию преступления – Шеремета убили с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.

      12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела. Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

      Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлия Кузьменко,
      • Андрей Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Инна Грищенко.

      Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Волонтеры Война на Донбассе Расследования Криминальные новости Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет Юлия Кузьменко
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