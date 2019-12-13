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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Про Шеремета вперше почула у день його вбивства, – підозрювана Кузьменко

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      Лікарка Юлія Кузьменко заперечує причетність до вбивства Шеремета / Фото з Facebook

      Волонтерка і військова медик Юлія Кузьменко заперечує свою причетність до вбивства журналіста Павла Шеремета, у якому її звинувачують. Жінка заявляє, що усі докази та результати експертиз проти неї у справі є неправдивими.

      Про це Кузьменко сказала у Печерському райсуді Києва, де їй обирають запобіжний захід. 

      Цікаво: Волонтерку Юлію Кузьменко підозрюють у вбивстві Шеремета: що про неї відомо

      Медик пригадала, що вчорашній день 12 грудня, коли їй оголосили підозру, почався як завжди.

      "Я була на роботі, у мене було 3 дитини в операційній. Найнеприємніше – це зараз постфактум розуміти, що коли я ще перебувала в операційній, в цей момент уже готувався брифінг. Я вже стала вбивцею... Не знаю, як закінчиться моє життя, але вчора закінчили мою кар'єру. У мене тисячі пацієнтів. Що повинні думати батьки дітей, яких я оперувала, що хірург був вбивця? Кому вони віддавали своїх дітей?", – відзначила Кузьменко.

      Важливо: Підозрюваним у вбивстві Шеремета обирають запобіжний захід: відеотрансляція

      Жінка також заперечила, що знала журналіста Шеремета. Вона переконує, що вперше дізналась про нього у день вбивства – 20 липня 2016 року.

      Я вперше про Шеремета почула у день, по-моєму, його вбивства. Я сиділа на роботі, відкрила фейсбук, прочитала, що вбили Шеремета. Я тоді ще полізла читати, хто це,
      – додала волонтерка.

      Кузьменко на суді розкритикувала експертизи, за якими слідчі встановили нібито її причетність до злочину. Вона обурилась, що опис її та справжнього вбивці склали і співставили за нечіткими записами відеокамер. Окрім того, волонтерка переконана, що слідчі неправильно провели експертизу порівняння її ходи з ходою злочинця.

      Хто така Юлія Кузьменко і як причетна до справи Шеремета? Військова медик і волонтерка. Наразі працює в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ.

      Поліція з'ясувала, що Юлія Кузьменко та відомий музикант Андрій Антоненко нібито були на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Саме Кузьменко, на думку слідства, закладала вибухівку під автомобіль Шеремета.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета:

      Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.

      Після сотень допитів та експертиз, поліція встановила основну версію злочину – Шеремета вбили з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.

      12 грудня Нацполіція затримала та оголосила підозри фігурантам справи. Усі підозрювані, до слова, – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

      Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлія Кузьменко,
      • Андрій Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Інна Грищенко.

      Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Юлія Кузьменко Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Кримінальні новини Розслідування Війна на Донбасі Волонтери
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