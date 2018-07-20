О войне, аннексии Крыма и украинском языке: лучшие цитаты Павла Шеремета
Два года назад в Киеве убили известного журналиста Павла Шеремета, который последние годы жил и работал в Украине. 24 канал вспоминает лучшие цитаты журналиста, который успел стать чужим и в родной Беларуси, и в России.
О войне на Донбассе
"Война не закончена. Конфликт не исчерпан. Мы еще увидим волну российской агрессии. Нас ждет много беды".
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Об аннексии Крыма
"Я считаю аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины — кровавой и роковой авантюрой России, которая приведет ее к катастрофе".
О геополитике
"Общего единого пространства на территории СНГ уже не будет. Украина и Россия являются на противоположных берегах".
Об олигархах
"Олигархи не заинтересованы в конкуренции, они хотят консервации бедности. Они делают жизнь общества истерической и искривленной".
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О языке
"Жизнь в Украине изменила мое отношение к родному языку. Сначала я говорил на украинском из уважения к собеседникам, а потом это становится чем-то естественным".
О коррупции
"Каждый из нас должен пройти свой путь очищения от коррупции. Когда мы победим ее на государственном уровне, ее легче будет искоренить и во всем обществе".