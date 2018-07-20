11:26
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
23°C 17°C
  • субота
    24°C 18°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Про війну, анексію Криму та українську мову: найкращі цитати Павла Шеремета

12498 Читать новость на русском
Павло Шеремет
Павло Шеремет / 24 канал

Два роки тому у Києві вбили відомого журналіста Павла Шеремета, який останні роки жив та працював в Україні. 24 канал згадує найкращі цитати журналіста, який встиг стати чужим і в рідній Білорусі, і в Росії.

Про війну на Донбасі

"Війна не закінчена. Конфлікт не вичерпаний. Ми ще побачимо хвилю російської агресії. Нас чекає багато біди".

Читайте також: Павло Шеремет: журналіст, документаліст, письменник, учитель

Про анексію Криму

"Я вважаю анексію Криму і підтримку сепаратистів на сході України — кривавою і фатальною авантюрою Росії, яка приведе її до катастрофи".

Про геополітику

"Загального єдиного простору на території СНД вже не буде. Україна і Росія є на протилежних берегах".

Про олігархів

"Олігархи не зацікавлені в конкуренції, вони хочуть консервації бідності. Вони роблять життя суспільства істеричним і викривленим".

Читайте також: Кожен репортаж – як останній: правила життя Павла Шеремета

Про мову

"Життя в Україні змінило моє ставлення до рідної мови. Спочатку я говорив українською через повагу до співрозмовників, а потім це стає чимось природнім".

Про корупцію

"Кожен з нас мусить пройти власний шлях очищення від корупції. Коли ми поборимо її на державному рівні, її легше буде викорінити і в усьому суспільстві".

 

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Анексія Криму Павло Шеремет Публікації Вбивство Павла Шеремета Корупція
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
сьогодні, 11:00 Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
Христина Бердинських 140
Про війну, анексію Криму та українську мову: найкращі цитати Павла Шеремета
сьогодні, 09:20 Про війну, анексію Криму та українську мову: найкращі цитати Павла Шеремета
1 2498
О европейском опыте финансирования культуры
сьогодні, 08:42 О европейском опыте финансирования культуры
Андрій Доценко 119
В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
19 липня, 22:01 В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
Ілля Кенігштейн 619
Кандидат у президенти: топ-факти про Віталія Купрія
19 липня, 21:01 Кандидат у президенти: топ-факти про Віталія Купрія
1009
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 19 липня , 14:06
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Порошенко підписав закон про приватизацію: покупцям з Росії – зась
 2 березня , 15:19
Українські військові провели навчання на узбережжі Азовського моря: промовисті фото
4 липня , 13:24
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук