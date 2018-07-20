Про війну, анексію Криму та українську мову: найкращі цитати Павла Шеремета

Два роки тому у Києві вбили відомого журналіста Павла Шеремета, який останні роки жив та працював в Україні. 24 канал згадує найкращі цитати журналіста, який встиг стати чужим і в рідній Білорусі, і в Росії.

Про війну на Донбасі

"Війна не закінчена. Конфлікт не вичерпаний. Ми ще побачимо хвилю російської агресії. Нас чекає багато біди".

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Про анексію Криму

"Я вважаю анексію Криму і підтримку сепаратистів на сході України — кривавою і фатальною авантюрою Росії, яка приведе її до катастрофи".

Про геополітику

"Загального єдиного простору на території СНД вже не буде. Україна і Росія є на протилежних берегах".

Про олігархів

"Олігархи не зацікавлені в конкуренції, вони хочуть консервації бідності. Вони роблять життя суспільства істеричним і викривленим".

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Про мову

"Життя в Україні змінило моє ставлення до рідної мови. Спочатку я говорив українською через повагу до співрозмовників, а потім це стає чимось природнім".

Про корупцію

"Кожен з нас мусить пройти власний шлях очищення від корупції. Коли ми поборимо її на державному рівні, її легше буде викорінити і в усьому суспільстві".