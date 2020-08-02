АЭС "Барака" 1 августа успешно запустили. Это первая в арабском мире атомная электростанция, ее разрабатывали и строили 12 лет, а потратили на проект более 24 миллиардов долларов.

1 августа запустили первый энергоблок АЭС "Барака". Об этом сообщили в ВВС . Всего их четыре, и когда все начнут работать, то мощность составит 5600 мегаватт (четверть потребностей страны в электроэнергии).

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Для сравнения, в Украине Запорожская АЭС имеет 6 энергоблоков общей мощностью в 6000 мегаватт , она считается самой мощной в Европе. Общая мощность пяти украинских АЭС – примерно 14000 мегаватт.

Хамад Аль-Кааби, представитель ОАЭ в Международном агентстве по атомной энергии, в твиттере написал, что старт АЭС – исторический момент. Ведь Эмираты стали первой арабской страной, которая запустила атомную электростанцию.

"Это кульминация 12-летних усилий по планированию и созданию такой программы", – подчеркнул Аль-Каабе.

Помогал строить в ОАЭ атомную электростанцию концерн из Южной Кореи Kepco. Возведение АЭС стоило 24,4 миллиарда долларов США. Открыть ее планировали еще в 2017, но откладывали до 2020.



АЭС "Барака" в Объединенных Арабских Эмиратах / Фото из твиттера МИД ОАЭ

Заметим, запуском АЭС очень недоволен соседней Катар. Там считают, что этот проект является "вопиющей угрозой для мира и окружающей среды в регионе".

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