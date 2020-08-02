АЕС "Барака" 1 серпня успішно запустили. Це перша в арабському світі атомна електростанція, її розробляли та споруджували 12 років, а витратили на проєкт понад 24 мільярди доларів.

1 серпня запустили перший енергоблок АЕС "Барака". Про це повідомили у ВВС. Загалом їх чотири, і коли всі запрацюють, то потужність становитиме 5600 мегаватів (чверть потреб країни в електроенергії).

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Для порівняння, в Україні Запорізька АЕС має 6 енергоблоків загальною потужністю в 6000 мегаватів, її вважають найпотужнішою в Європі. Загальна потужність п'яти українських АЕС – приблизно 14000 мегаватів.

Хамад Аль-Каабі, представник ОАЕ в Міжнародному агентстві з атомної енергії, у твіттері написав, що старт АЕС – історичний момент. Адже Емірати стали першою арабською країною, яка запустила атомну електростанцію.

"Це кульмінація 12-річних зусиль з планування та створення такої програми", – наголосив Аль-Каабі.

Допомагав будувати в ОАЕ атомну електростанцію концерн з Південної Кореї Kepco. Зведення АЕС коштувало 24,4 мільярда доларів США. Відкрити її планували ще у 2017, але відкладали аж до 2020.



АЕС "Барака" в Об'єднаних Арабських Еміратах / Фото з твіттера МЗС ОАЕ

Зауважимо, запуском АЕС дуже невдоволений сусідній Катар. Там вважають, що цей проєкт є "кричущою загрозою для миру і довкілля в регіоні".

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