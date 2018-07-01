ОАЭ приостановили военную операцию в Йемене

ОАЭ объявили о прекращении наступления на ключевой йеменский порт Ходейду для выполнения мирных инициатив Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш отметил, что страна приветствует усилия специального посланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса по обеспечению выхода хуситов из Ходейди без каких-либо условий.

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Мы объявляем паузу в нашей кампании, чтобы предоставить достаточно времени для того, чтобы эти попытки могли быть реализованы. Надеемся, что эти усилия увенчаются успехом,

– добавил министр.

Гриффитс ведет переговоры с противоборствующими сторонами для предотвращения всесторонней атаки коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по позициям хуситов в Ходейде.

Ходейда является основным пунктом получения гуманитарной помощи для йеменцев. Сейчас почти 8,5 миллионов жителей Йемена находятся на грани голодной смерти.

Где находится Йемен и почему там война

Йемен – страна в юго-западной Азии, граничит на севере с Саудовской Аравией и Оманом на востоке. Там продолжается гражданская война с сентября 2014 года. Это ожесточенное противостояние между так называемыми Комитетами народного сопротивления – национальной армией при поддержке арабской коалиции, и движением “Ансар Аллах”, или повстанцами-хуситами, которых поддерживают сторонники бывшего президента Али Абдаллы Салеха. Кроме того, в Йемене активно действует террористическая группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове". В этой войне на территории Йемена использовано много оружия. Некоторые виды этого оружия уже запрещены на международном уровне для применения вблизи населенных пунктов. По данным различных международных организаций, в частности Human Rights Watch и Amnesty International, среди таких типов оружия – кассетные бомбы, что были сброшены на жилые районы и привели к гибели и ранениям сотен гражданских. Во время конфликта погибли уже более 10 тысяч человек, около трех миллионов граждан страны стали беженцами. По данным международной гуманитарной организации Save the Children, обнародованным в середине ноября 2017 года, в Йемене около 130 детей ежедневно умирают от голода и болезней. После более трех лет конфликта 22,2 миллиона из 27 миллионов йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.