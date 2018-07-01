17:57
1 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
16°C 10°C
  • понеділок
    14°C 10°C
  • вівторок
    18°C 12°C
  • середа
    23°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Парламентські промені добра. Августо Матіос
Вєсті.UA
09:01, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

ОАЕ призупинили військову операцію в Ємені

59 Читать новость на русском
ОАЕ зупинили наступ на Ходейду
ОАЕ зупинили наступ на Ходейду / 24 канал

ОАЕ оголосили про припинення наступу на ключовий єменський порт Ходейда задля виконання мирних ініціатив Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Міністр закордонних справ ОАЕ Анвар Гаргаш зазначив, що країна вітає зусилля спеціального посланця ООН по Ємену Мартіна Гріффітса щодо забезпечення виходу хуситів з Ходейди без будь-яких умов.

Читайте також: В ООН назвали країну, над якою нависла абсолютна гуманітарна катастрофа

Ми оголошуємо паузу в нашій кампанії, щоб надати достатньо часу для того, щоб ці спроби могли бути реалізовані. Сподіваємося, що ці зусилля увінчаються успіхом,
– додав міністр.

Гріффітс наразі веде переговори з протиборчими сторонами для запобігання всебічної атаки коаліції керованої Саудівською Аравією коаліції по позиціях хуситів у Ходейді.

Ходейда є основним пунктом отримання гуманітарної допомоги для єменців. Наразі майже 8,5 мільйонів жителів Ємену перебувають на межі голодної смерті.

Де розташований Ємен і чому там війнаЄмен – країна в південно-західній Азії, межує на півночі з Саудівською Аравією і Оманом на сході. Там триває громадянська війна із вересня 2014 року. Це запекле протистояння між так званими Комітетами народного спротиву – національною армією за підтримки арабської коаліції, та рухом “Ансар Аллах”, або повстанцями-хуситами, яких підтримують прихильники колишнього президента Алі Абдалли Салеха. Крім того, у Ємені активно діє терористичне угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові".

У цій війні на території Ємену використано багато зброї. Деякі види цієї зброї вже заборонені на міжнародному рівні для застосування поблизу населених пунктів. За даними різних міжнародних організацій, зокрема Human Rights Watch та Amnesty International, серед таких типів зброї – касетні бомби, що були скинуті на житлові райони і призвели до загибелі та поранень сотень цивільних. Під час конфлікту загинули вже понад 10 тисяч людей, близько трьох мільйонів громадян країни стали біженцями.

За даними міжнародної гуманітарної організації Save the Children, оприлюдненими в середині листопада 2017 року, в Ємені близько 130 дітей щодня помирають від голоду та хвороб. Після понад трьох років конфлікту 22,2 мільйони з 27 мільйонів єменців потребують гуманітарної допомоги.

Теги: Ємен ОАЕ війна
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Засуха в Крыму еще не сказала свое последнее слово
сьогодні, 16:02 Засуха в Крыму еще не сказала свое последнее слово
Злой Одессит 6260
Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными
сьогодні, 12:01 Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными
Володимир Співаковський 692
Сейчас в Луганске рэкетом выступают "власти", разведя неимоверную бюрократию во всем
сьогодні, 08:44 Сейчас в Луганске рэкетом выступают "власти", разведя неимоверную бюрократию во всем
Ольга Черненко 693
В Україні почали діяти правила заокруглення суми: як це працює
сьогодні, 07:01 В Україні почали діяти правила заокруглення суми: як це працює
6788
Как привлечь в армию качественный личный состав?
30 червня, 22:01 Как привлечь в армию качественный личный состав?
Юрій Бутусов 1530
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук