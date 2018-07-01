ОАЕ призупинили військову операцію в Ємені

ОАЕ оголосили про припинення наступу на ключовий єменський порт Ходейда задля виконання мирних ініціатив Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Міністр закордонних справ ОАЕ Анвар Гаргаш зазначив, що країна вітає зусилля спеціального посланця ООН по Ємену Мартіна Гріффітса щодо забезпечення виходу хуситів з Ходейди без будь-яких умов.

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Ми оголошуємо паузу в нашій кампанії, щоб надати достатньо часу для того, щоб ці спроби могли бути реалізовані. Сподіваємося, що ці зусилля увінчаються успіхом,

– додав міністр.

Гріффітс наразі веде переговори з протиборчими сторонами для запобігання всебічної атаки коаліції керованої Саудівською Аравією коаліції по позиціях хуситів у Ходейді.

Ходейда є основним пунктом отримання гуманітарної допомоги для єменців. Наразі майже 8,5 мільйонів жителів Ємену перебувають на межі голодної смерті.

Де розташований Ємен і чому там війнаЄмен – країна в південно-західній Азії, межує на півночі з Саудівською Аравією і Оманом на сході. Там триває громадянська війна із вересня 2014 року. Це запекле протистояння між так званими Комітетами народного спротиву – національною армією за підтримки арабської коаліції, та рухом “Ансар Аллах”, або повстанцями-хуситами, яких підтримують прихильники колишнього президента Алі Абдалли Салеха. Крім того, у Ємені активно діє терористичне угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові".



У цій війні на території Ємену використано багато зброї. Деякі види цієї зброї вже заборонені на міжнародному рівні для застосування поблизу населених пунктів. За даними різних міжнародних організацій, зокрема Human Rights Watch та Amnesty International, серед таких типів зброї – касетні бомби, що були скинуті на житлові райони і призвели до загибелі та поранень сотень цивільних. Під час конфлікту загинули вже понад 10 тисяч людей, близько трьох мільйонів громадян країни стали біженцями.



За даними міжнародної гуманітарної організації Save the Children, оприлюдненими в середині листопада 2017 року, в Ємені близько 130 дітей щодня помирають від голоду та хвороб. Після понад трьох років конфлікту 22,2 мільйони з 27 мільйонів єменців потребують гуманітарної допомоги.