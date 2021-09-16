Сейчас ОАСК решает, открывать ли производство по иску. Об этом пресс-служба суда заявила 16 сентября.

К теме За "скабеевщину": Герасимьюк объяснила, почему надо лишить лицензии канал "НАШ"

Нацсовет обратился в суд с иском из-за результатов внеплановой невыездной проверки. Специалисты признали наличие разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире ООО "НАШ",

– говорится в сообщении.

Из-за какого эфира могут наказать канал

Говорится об эфире за 4 мая 2021 года. В нем бывший лидер коммунистов Петр Симоненко негативно высказывался о Православной церкви Украины. Мол, ПЦУ "раскалывает Украину". Нацсовет попросил руководство канала пророссийского Евгения Мураева вырезать эти заявления экс-коммуниста. Однако "НАШ" проигнорировал это и еще несколько раз показал в эфире эту программу.

Заметим, на канал постоянно приглашают гостей, которые распространяют антиукраинские нарративы. В то же время ведущие им совершенно не перечат. Решение подать судебный иск члены Нацсовета одобрили единогласно.

Обратите внимание! В "Слуге народа" ранее говорили, что аннулировать лицензию "НАШ" – единственный выход. Ведь канал уже 14 раз привлекался к ответственности за разжигание ненависти и вражды. В то же время председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что нельзя наказывать телеканалы за мысли, которые озвучивают гости в прямых эфирах.