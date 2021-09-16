Наразі ОАСК вирішує, чи відкривати провадження за адміністративним позовом. Про це пресслужба суду заявила 16 вересня.

До теми За "скабєєвщину": Герасим'юк пояснила, чому треба забрати ліцензію у каналу "НАШ"

Нацрада звернулась до суду з позовом через результати позапланової безвиїзної перевірки. Фахівці визнали наявність розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, що були поширені в ефірі ТОВ "НАШ",

– мовиться у повідомленні.

Через який ефір можуть покарати канал

Мовиться про ефір за 4 травня 2021 року. У ньому колишній лідер комуністів Петро Симоненко негативно висловлювався про Православну церкву України. Мовляв, ПЦУ "розколює Україну". Нацрада попросила керівництво каналу проросійського Євгена Мураєва вирізати ці заяви екскомуніста. Однак "НАШ" проігнорував це та ще кілька разів показав в ефірі цю програму.

Зауважимо, на канал постійно запрошують гостей, які поширюють антиукраїнські наративи. Водночас ведучі їм абсолютно не заперечують. Рішення подати судовий позов члени Нацради схвалили одноголосно.

Зверніть увагу! У "Слузі народу" раніше казали, що анулювати ліцензію "НАШ" – єдиний вихід. Адже канал уже 14 разів притягували до відповідальності за розпалювання ненависті та ворожнечі. Водночас голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що не можна карати телеканали за думки, які озвучують гості у прямих ефірах.