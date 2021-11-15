Иск к Кабмину и Государственной казначейской службе подал житель Николаева. Он просит, чтобы суд отменил соответствующий пункт постановления правительства.
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Просят миллион гривен морального ущерба
Кроме отмены пункта о проверках, истец хочет взыскать с Государственной казначейской службы 1 миллион гривен морального вреда в свою пользу.
Суд будет рассматривать дело по правилам общего искового производства. Подготовительное заседание назначили на 8 декабря 2021 года.
Проверка COVID-сертификатов: что известно
В регионах, где действует красная зона карантина, в общественных местах надо иметь сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. Когда правоохранители или другие службы проверят наличие таких документов, они не нарушают закон. В Минздраве отметили, что это не является разглашением медицинской тайны.
Правда, никто не может проверять сертификаты в ряде заведений:
- в банках;
- на АЗС;
- в ветеринарных магазинах ;
- в аптеках;
- во всех продовольственных магазинах и на любом уровне эпидопасности.