Позов до Кабміну та Державної казначейської служби подав житель Миколаєва. Він просить, аби суд скасував відповідний пункт постанови уряду.

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Просять мільйон гривень моральної шкоди

Крім скасування пункту про перевірки, позивач хоче стягнути з Державної казначейської служби 1 мільйон гривень моральної шкоди на свою користь.

Суд розглядатиме справу за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначили на 8 грудня 2021 року.

Перевірка COVID-сертифікатів: що відомо

У регіонах, де діє червона зона карантину, у громадських місцях треба мати сертифікат про вакцинацію чи негативний тест на коронавірус. Коли правоохоронці чи інші служби перевірять наявність таких документів, вони не порушують закон. У МОЗ зазначили, що це не є розголошенням медичної таємниці.

Щоправда, ніхто не може перевіряти сертифікати у низці закладів:

  • у банках;
  • на АЗС;
  • у ветеринарних магазинах ;
  • в аптеках;
  • у всіх продовольчих магазинах на будь-якому рівні епіднебезпеки.

Перевірка COVID-сертифікатів
Перевірка сертифікатів / Інфографіка 24 каналу