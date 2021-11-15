У регіонах, де діє червона зона карантину, у громадських місцях треба мати сертифікат про вакцинацію чи негативний тест на коронавірус. Коли правоохоронці чи інші служби перевірять наявність таких документів, вони не порушують закон. У МОЗ зазначили, що це не є розголошенням медичної таємниці.

Щоправда, ніхто не може перевіряти сертифікати у низці закладів: у банках;

на АЗС;

у ветеринарних магазинах ;

в аптеках;

у всіх продовольчих магазинах на будь-якому рівні епіднебезпеки. Зверніть увагу! За використання фальшивих сертифікатів загрожує штраф до 850 гривень, арешт до 6 місяців або й обмеження волі до 2 років. Ті, хто підробляє документи, можуть отримати 5 років в'язниці.

Перевірка сертифікатів / Інфографіка 24 каналу