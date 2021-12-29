Впрочем, там бывшему председателю правления "Приватбанка" отказали. Такое решение в конце декабря принял судья Александр Кармазин.
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Почему ОАСК отклонил иск Дубилета
Александр Дубилет судился с Министерством внутренних дел Украины. Он просил признать незаконным сообщение ведомства о его розыске. Оданако, в удовлетворении такого иска ему было отказано.
Кармазин объяснил, что оценка процессуальной деятельности органов досудебного следствия по объявлению определенных лиц в розыск находится за пределами компетенции админсуда. Судья также уточнил, что Дубилет появился в базе МВД согласно постановлению детектива НАБУ, которое до сих пор остается в силе. В то же время процессуального решения о снятии банкира с розыска нет.
В каком деле фигурирует Дубилет-старший
- Александр Дубилет-старший был председателем правления "Приватбанка" с 1997 года по 2016 год. В начале 2021 года ему и еще двум чиновникам сообщили о подозрении. Им инкриминируют растрату чужого имущества.
- В июне 2021 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал банкира. Впрочем, уже в июле это решение было отменено. Осенью в отношении Дубилета разрешили провести заочное досудебное расследование.
- Накануне, 22 декабря, суд Дубилета арестовал – также заочно. Однако банкир находится в Израиле. Сам он ранее сообщал, что возвращаться в Украину не намерен.
В чем подозревают Дубилета-старшего: смотрите видео 24 канала