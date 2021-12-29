Впрочем, там бывшему председателю правления "Приватбанка" отказали. Такое решение в конце декабря принял судья Александр Кармазин.

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Почему ОАСК отклонил иск Дубилета

Александр Дубилет судился с Министерством внутренних дел Украины. Он просил признать незаконным сообщение ведомства о его розыске. Оданако, в удовлетворении такого иска ему было отказано.

Справка. 29 марта НАБУ объявило Дубилета в розыск. Все потому, что он фигурирует в деле о растрате 8 миллиардов гривен "Приватбанка", главой правления которого был на протяжении почти 10 лет.

Кармазин объяснил, что оценка процессуальной деятельности органов досудебного следствия по объявлению определенных лиц в розыск находится за пределами компетенции админсуда. Судья также уточнил, что Дубилет появился в базе МВД согласно постановлению детектива НАБУ, которое до сих пор остается в силе. В то же время процессуального решения о снятии банкира с розыска нет.

В каком деле фигурирует Дубилет-старший

Александр Дубилет-старший был председателем правления "Приватбанка" с 1997 года по 2016 год. В начале 2021 года ему и еще двум чиновникам сообщили о подозрении. Им инкриминируют растрату чужого имущества.

В июне 2021 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал банкира. Впрочем, уже в июле это решение было отменено. Осенью в отношении Дубилета разрешили провести заочное досудебное расследование.

Накануне, 22 декабря, суд Дубилета арестовал – также заочно. Однако банкир находится в Израиле. Сам он ранее сообщал, что возвращаться в Украину не намерен.

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