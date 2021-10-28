Такое решение принял судья Виталий Крикливый. Сам Дубилет присоединился к заседанию онлайн.
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Фигурант не собирается возвращаться в Украину
Дубилет показал украинский и израильский паспорта. Он отметил, что не собирается возвращаться в Украину, потому что ему якобы "угрожает опасность".
Сегодняшнее решение на шаг приближает нас к честному правосудию по делу о многомиллиардных растратах со стороны бывших топ-менеджеров "Приватбанка",
– утверждают в Центре противодействия коррупции.
Добавим, что Дубилету уже присылали около 20 повесток на допрос, однако он ни разу не явился.
Дело "Приватбанка" и Дубилет: что нужно знать
- Александр Дубилет был главой правления "ПриватБанка" с 1997 года по 2016 год.
- В феврале 2021 года ему и еще двум чиновникам сообщили о подозрении.
- Им инкриминируют растрату чужого имущества на сумму 136 миллионов гривен.
- Они якобы выплатили дополнительное вознаграждение в пользу связанной с банком страховой компании по имеющимся депозитным договорам с ней. Чтобы скрыть растрату денег "Приватбанка", экс-чиновники подделали решение задним числом.
- 29 марта НАБУ объявило Дубилета в розыск.
- В июне ВАКС заочно арестовал банкира. Однако 22 июля Антикорсуд отменил решение о заочном аресте.