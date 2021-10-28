Такое решение принял судья Виталий Крикливый. Сам Дубилет присоединился к заседанию онлайн.

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Фигурант не собирается возвращаться в Украину

Дубилет показал украинский и израильский паспорта. Он отметил, что не собирается возвращаться в Украину, потому что ему якобы "угрожает опасность".

Сегодняшнее решение на шаг приближает нас к честному правосудию по делу о многомиллиардных растратах со стороны бывших топ-менеджеров "Приватбанка",

– утверждают в Центре противодействия коррупции.

Добавим, что Дубилету уже присылали около 20 повесток на допрос, однако он ни разу не явился.

Дело "Приватбанка" и Дубилет: что нужно знать