Таке рішення прийняв суддя Віталій Крикливий. Сам Дубілет долучився до засідання онлайн.
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Фігурант не збирається повертатись до України
Дубілет показав український та ізраїльський паспорти. Він зазначив, що не збирається повертатись до України, бо ту йому нібито "загрожує небезпека".
Сьогоднішнє рішення на крок наближає нас до чесного правосуддя в справі про багатомільярдні розтрати з боку колишніх топменеджерів "Приватбанку",
– стверджують у Центрі протидії корупції.
Додамо, що Дубілету вже надсилали приблизно 20 повісток на допит, однак жодного разу він не з'явився.
Справа "Приватбанку" та Дубілет: що треба знати
- Олександр Дубілет був головою правління "Приватбанку" з 1997 року по 2016 рік.
- У лютому 2021 року йому та ще двом високопосадовцям повідомили про підозру.
- Їм інкримінують розтрату чужого майна на суму 136 мільйонів гривень.
- Вони нібито виплатили додаткову винагороду на користь пов'язаної з банком страхової компанії за наявними депозитними договорами з нею. Щоб прикрити розтрату грошей "Приватбанку", експосадовці підробили рішення заднім числом.
- 29 березня НАБУ оголосило Дубілета в розшук.
- У червні ВАКС заочно арештував банкіра. Проте 22 липня Антикорсуд скасував рішення про заочний арешт.