Таке рішення прийняв суддя Віталій Крикливий. Сам Дубілет долучився до засідання онлайн.

До теми Довести злочин Коломойського без Дубілета неможливо, – Лещенко

Фігурант не збирається повертатись до України

Дубілет показав український та ізраїльський паспорти. Він зазначив, що не збирається повертатись до України, бо ту йому нібито "загрожує небезпека".

Сьогоднішнє рішення на крок наближає нас до чесного правосуддя в справі про багатомільярдні розтрати з боку колишніх топменеджерів "Приватбанку",

– стверджують у Центрі протидії корупції.

Додамо, що Дубілету вже надсилали приблизно 20 повісток на допит, однак жодного разу він не з'явився.

Справа "Приватбанку" та Дубілет: що треба знати