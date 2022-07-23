Об этом 24 каналу рассказал вице-президент KSE Олег Нивьевский. Он также отметил, что хотя российские захватчики и подписали соглашение, но продолжают уничтожать портовую инфраструктуру, чтобы не было физической возможности производить экспорт.

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Думаю, что о вчерашнем зерновом соглашении уже можно забыть. Очень долго запрягали, всех пытались убедить, что это исключительно положительное решение. Но одно действие со стороны оккупантов решило все и я не знаю, что должно случиться, чтобы убедить непосредственных участников торговли в противоположном,

– говорит Олег Нивьевский.

Конечно, все стремятся к разблокировке портов, но мы видим, что россиянам нельзя доверять, добавляет специалист.

Зачем россияне нарушили зерновую сделку

"Говорят, что россияне подписали зеркальное соглашение к тому, которое предложили нам. А относительно того, зачем оккупанты атаковали порт – по-моему, они просто затягивают время", – добавляет вице-президент KSE.

По его словам, это зерновое соглашение такое же, как был Будапештский меморандум – это принуждение для нас, чтобы мы пошли на определенные уступки. И в результате видим, что нашему врагу это не выгодно.

Подробнее о рисках для аграриев и сработает ли зерновое соглашение: смотрите видео

Зерновое соглашение 2022 – что известно о договоренностях по экспорту украинского зерна

Украинская и российская делегация поочередно садились за стол переговоров. Первоначально Украина подписала соглашение с ООН и Турцией. Аналогичный документ подписала и россия, то есть тоже с Турцией и ООН. Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк сообщил, что между Украиной и россией напрямую соглашений нет.

Что предусматривает соглашение о зерне: