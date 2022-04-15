Об этом должны были бы знать в разведке Соединенных Штатов. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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По его мнению, американцы получают такую ​​информацию.

У них хорошая агентурная позиция внутри российского войска и скрыть это невозможно,

– подчеркнул Гудков.

Он добавил, что поскольку спецслужбы США пока об этом молчат, скорее всего, ядерного оружия на кораблях пока нет. Однако для России не большая проблема передислоцировать такие снаряды на свои корабли в любой момент.

Гудков о ядерном оружии на крейсере "Москва": смотрите видео