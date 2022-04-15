Про це мали б знати у розвідці Сполучених Штатів. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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На його думку, американці отримують таку інформацію.
У них хороша агентурна позиція всередині російського війська і приховати це неможливо,
– наголосив Гудков.
Він додав, що оскільки спецслужби США поки про це мовчать, скоріш за все, ядерної зброї на кораблях поки немає. Однак для Росії не є великою проблемою передислокувати такі снаряди на свої кораблі у будь-який момент.
Гудков про ядерну зброю на крейсері "Москва": дивіться відео