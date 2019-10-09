18:36
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:36, 8 октября
      Вести.UA: Джим Керри в команде Порошенко. Украинский Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:14, 8 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Об увольнении узнала из Facebook, – экс-глава ГРС Ляпина

      23 Читати новину українською
      Ксения Ляпина
      Ксения Ляпина / Сайт old.gov.ua

      Бывшая руководительница Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина прочитала об увольнении на Facebook министра Тимофея Милованова.

      Никаких предварительных уведомлений по подготовке документов не было, заверила она в эксклюзивном комментарии 24 каналу. А также отметила, что как прогнозист могла предвидеть подобное решение, но, конечно, не знала точно, когда это произойдет.

      Вся позиция Государственной регуляторной службы с начала деятельности этого правительства была направлена на его предупреждение о возможных рисках внедрения ряда законопроектов и решений,
      – отметила Ксения Ляпина.

      Ксенія Ляпіна, звільнення ДРС
      Ксения Ляпина узнала об увольнении из соцсетей

      По словам Ляпиной, в ГРС прежде обращали внимание на то, что есть законопроекты, которые уничтожают малый бизнес, и есть такие, которые усиливают позицию и дискрецию Государственной налоговой службы в отношении предпринимателей всех уровней. То есть мы обращали внимание на ряд серьезных рисков.

       Кстати: Работу экологической инспекции нужно урегулировать по европейскому образцу, – Ляпина

      Очевидно, голос, который звучит не в общем мейнстриме с министрами, не устраивает Кабмин. Происходит явная концентрация власти: выбрасывают всех, кто может аргументированно высказать иную позицию и тем более тех, кто знает как работает государственная политика. Мне это все очень похоже на Партию регионов №2,
      – сказала Ксения Ляпина.

      Также она добавила, что работа Государственной регуляторной службы – мощная и аргументированная. И, очевидно, это очень кого-то раздражает.

      Что известно об увольнении Ляпиной?9 октября на своей странице в Facebook министр экономики Тимофей Милованов сообщил о том, что КМУ уволил от занимаемой должности председателя ГРС Ксению Ляпину. Причины увольнения чиновник не представил. В то же время, в новости об увольнении он добавил скриншот с новости с цитатой Ляпиной, в которой говорилось о том, что высказывания министра экономики отпугивают инвесторов и предпринимателей. Ксению Ляпину назначили на должность председателя ГРС в январе 2015 года.

      blog_ava
      Почему болит голова и тошнит одновременно
      сегодня
      36315
      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Статьи Министерство экономического развития и торговли Кабинет Министров Украины Тимофей Милованов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Об увольнении узнала из Facebook, – экс-глава ГРС Ляпина
      сегодня , 18:17 Об увольнении узнала из Facebook, – экс-глава ГРС Ляпина
      Ірина Поліщук 23
      Костюмы, памятная монета и сотрудничество брендов: премьера "Захара Беркута" во Львове
      сегодня , 18:15 Костюмы, памятная монета и сотрудничество брендов: премьера "Захара Беркута" во Львове
      Уляна Журба 6
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      162
      Отвод украинских войск на Донбассе неприемлем, – искреннее интервью с морпехом 503 батальона
      сегодня , 17:17 Отвод украинских войск на Донбассе неприемлем, – искреннее интервью с морпехом 503 батальона
      Катерина Петренко 301
      Незаконне збагачення на 10 мільйонів: гучна справа ексочільниці Держаудитслужби
      сегодня , 15:30 Незаконне збагачення на 10 мільйонів: гучна справа ексочільниці Держаудитслужби
      Тетяна Мартинюк 199
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук