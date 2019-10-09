Об увольнении узнала из Facebook, – экс-глава ГРС Ляпина

Бывшая руководительница Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина прочитала об увольнении на Facebook министра Тимофея Милованова.

Никаких предварительных уведомлений по подготовке документов не было, заверила она в эксклюзивном комментарии 24 каналу. А также отметила, что как прогнозист могла предвидеть подобное решение, но, конечно, не знала точно, когда это произойдет.

Вся позиция Государственной регуляторной службы с начала деятельности этого правительства была направлена на его предупреждение о возможных рисках внедрения ряда законопроектов и решений,

– отметила Ксения Ляпина.



Ксения Ляпина узнала об увольнении из соцсетей

По словам Ляпиной, в ГРС прежде обращали внимание на то, что есть законопроекты, которые уничтожают малый бизнес, и есть такие, которые усиливают позицию и дискрецию Государственной налоговой службы в отношении предпринимателей всех уровней. То есть мы обращали внимание на ряд серьезных рисков.

Кстати: Работу экологической инспекции нужно урегулировать по европейскому образцу, – Ляпина

Очевидно, голос, который звучит не в общем мейнстриме с министрами, не устраивает Кабмин. Происходит явная концентрация власти: выбрасывают всех, кто может аргументированно высказать иную позицию и тем более тех, кто знает как работает государственная политика. Мне это все очень похоже на Партию регионов №2,

– сказала Ксения Ляпина.

Также она добавила, что работа Государственной регуляторной службы – мощная и аргументированная. И, очевидно, это очень кого-то раздражает.

Что известно об увольнении Ляпиной?9 октября на своей странице в Facebook министр экономики Тимофей Милованов сообщил о том, что КМУ уволил от занимаемой должности председателя ГРС Ксению Ляпину. Причины увольнения чиновник не представил. В то же время, в новости об увольнении он добавил скриншот с новости с цитатой Ляпиной, в которой говорилось о том, что высказывания министра экономики отпугивают инвесторов и предпринимателей. Ксению Ляпину назначили на должность председателя ГРС в январе 2015 года.