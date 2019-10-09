Про звільнення дізналася з Facebook, – ексголова ДРС Ляпіна

Колишня очільниця Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна прочитала про звільнення з Facebook міністра Тимофія Мілованова.

Жодних попередніх повідомлень щодо підготовки документів не було, запевнила вона в ексклюзивному коментарі 24 каналу. А також зауважила, що як прогнозист могла передбачити схоже рішення, але, звісно, не знала точно, коли це станеться.

Вся позиція Державної регуляторної служби від початку діяльності цього уряду була спрямована на його попередження про можливі ризики впровадження низки законопроєктів і рішень, – відзначила Ксенія Ляпіна.



Ксенія Ляпіна дізналась про звільнення з соцмереж

За словами Ляпіної, в ДРС передовсім звертали увагу на те, що є законопроєкти, які нищать малий бізнес, і є такі, які посилюють позицію і дискрецію Державної податкової служби по відношенню до підприємців всіх рівнів. Тобто ми звертали увагу на низку дуже серйозних ризиків.

До речі: Роботу екологічної інспекції потрібно врегулювати за європейським зразком, – Ляпіна

Вочевидь, голос, який лунає не в загальному мейнстрімі з міністрами не влаштовує Кабмін. Відбувається явна концентрація влади: викидають всіх, хто може аргументовано висловити іншу позицію і тим більше, хто знає як працює державна політика. Мені це все дуже схоже на Партію регіонів №2,

– сказала Ксенія Ляпіна.

Також вона додала, що робота Державної регуляторної служби – потужна і аргументована. І, вочевидь, це дуже когось дратує.

Що відомо про звільнення Ляпіної?9 жовтня на своїй сторінці у Facebook міністр економіки Тимофій Мілованов повідомив проте, що КМУ звільнив із займаної посади голову ДРС Ксенію Ляпіну. Причин звільнення. високопосадовець не навів. Водночас, до новини про звільнення він додав скріншот з новини з цитатою Ляпіної в якій йшлось про те, що висловлювання міністра економіки відлякують інвесторів і підприємців. Ксенію Ляпіну призначили на посаду голови ДРС в січні 2015 року.