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      Роботу екологічної інспекції потрібно врегулювати за європейським зразком, – Ляпіна

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      Ксенія Ляпіна
      Ксенія Ляпіна / МСБ

      Довіра до екологічної інспекції України в портах дуже низька, у першу чергу через безпідставні перевірки суден, які інспекція здійснює досить часто, повідомила глава Державної регуляторної служби України (ДРС) Ксенія Ляпіна.

      За словами Ляпіної, крім наведення порядку в інспекції таким чином, щоб вона діяла зі створеними для цього контролюючими органами, тобто з Морською адміністрацією, а не самостійно і необгрунтовано заходила на судна, екологічній інспекції необхідно на рівні закону ввести європейський порядок взяття зразків і проведення лабораторних досліджень.

      "Довіра до нашої екологічної інспекції дуже низька. Тому що вони "сам п'ю, сам гуляю" – самі встановлюють порядок, як вони зразки відбирають, як вони їх аналізують, і самі потім видають результат. Я хочу звернути увагу на те, що така ж ситуація була колись в сфері харчової промисловості. І вона була вирішена за європейським прикладом. Було встановлено на рівні закону, на рівні постанов процедуру, як відбираються зразки, як робиться лабораторне дослідження, скільки зразків відразу відбирається, що таке референс-лабораторія, де є контрольний зразок, з яким потім можна вирішувати суперечку, якщо він виник. Ось ми вважаємо, що так само треба робити і в морських портах", – заявила глава ДРС.

      Як повідомлялося раніше, через безпідставні перевірки суден еко-інспекцією страхові компанії беруть у міжнародних суден дуже високі страхові внески, якщо ті збираються заходити в порти України, що призводить до зниження привабливості українських портів.

      "Це вкрай погано, тому що насправді – це просто збитки. Збитки несуть великі перевізники. На міжнародному рівні вони про це сигналізують. І, як я вже говорила, це просто призведе до того, що власне з морськими портами України, будучи гірше, ніж є, а нам треба навпаки – збільшувати в них вантажообіг", – заявила Ксенія Ляпіна.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Екологія Фінанси
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