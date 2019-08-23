Обама покупает имение на острове за 15 миллионов: фото роскошного особняка

44-й президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель в шаге от приобретения живописного дома на острове Мартас-Винъярд, что относится к штату Массачусетс.

Экс-президент США как раз оформляет сделку по покупке имения стоимостью 15 миллионов долларов США, информирует таблоид TMZ.

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На этом острове супруги Обама отдыхали, когда он еще находился на посту президента США. Летом 2019-го они снимали дом, который сейчас хотят приобрести.



Барак Обама покупает имение на острове / Фото: tmz.com

Что известно о доме? Поместье расположено в живописной местности острова Мартас-Винъярд и имеет собственный выход на пляж.

В доме есть гостиная со сводчатым потолком и каменным камином, кухня и столовая с огромными панорамными окнами, отрытая терраса и бассейн на территории.

Стоимость поместья оценивают примерно в 15 миллионов долларов США.

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Ранее стало известно, что Барак и Мишель Обама работают над выпуском собственных фильмов и сериалов совместно с Netflix.