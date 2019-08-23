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      Обама покупает имение на острове за 15 миллионов: фото роскошного особняка

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      Барак Обама покупает имение на острове
      Барак Обама покупает имение на острове / Коллаж из соцсетей

      44-й президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель в шаге от приобретения живописного дома на острове Мартас-Винъярд, что относится к штату Массачусетс.

      Экс-президент США как раз оформляет сделку по покупке имения стоимостью 15 миллионов долларов США, информирует таблоид TMZ.

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      На этом острове супруги Обама отдыхали, когда он еще находился на посту президента США. Летом 2019-го они снимали дом, который сейчас хотят приобрести.

      Барак Обама будинок острів Массачусетс
      Барак Обама покупает имение на острове / Фото: tmz.com

      Что известно о доме? Поместье расположено в живописной местности острова Мартас-Винъярд и имеет собственный выход на пляж.

      В доме есть гостиная со сводчатым потолком и каменным камином, кухня и столовая с огромными панорамными окнами, отрытая терраса и бассейн на территории.

      Стоимость поместья оценивают примерно в 15 миллионов долларов США.

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      Обама покупает особняк на острове Мартас-Винъярд: смотрите фото

      Ранее стало известно, что Барак и Мишель Обама работают над выпуском собственных фильмов и сериалов совместно с Netflix.

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      Теги: Новости США Новости недвижимости Покупка недвижимости Новости недвижимости мира Барак Обама Елитная недвижемость
      Источник: 24 канал
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