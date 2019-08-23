Обама купує маєток на острові за 15 мільйонів: фото розкішного особняка

44-й президент США Барак Обама разом із дружиною Мішель за крок від придбання мальовничого будинку на острові Мартас-Він'ярд, що належить до штату Массачусетс.

Екс-президент США саме оформлює угоду щодо купівлі маєтку вартістю 15 мільйонів доларів США, інформує таблоїд TMZ.

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На цьому острові подружжя Обами відпочивало, коли він ще перебував на посту президента США. Влітку 2019-го вони винаймали дім, який зараз бажають придбати.



Барак Обама купує маєток на острові / Фото: tmz.com

Що відомо про будинок? Маєток розташований у живописній місцевості острова Мартас-Він'ярд і має власний вихід на пляж.

У будинку є вітальня зі склепінчатою стелею та кам'яним каміном, кухня та їдальня з величезними панорамними вікнами, відрита тераса та басейн на території.

Вартість маєтку оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів США.

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Раніше стало відомо, що Барак та Мішель Обами працюють над випуском власних фільмів та серіалів спільно з Netflix.