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Обчистили ювелирный и скрылись на "бляхах": детали дерзкого ограбления на Буковине

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Неизвестные ограбили ювелирный магазин на Буковине
Неизвестные ограбили ювелирный магазин на Буковине / Пресс-служба полиции

В городе Сокиряны в Черновицкой области двое вооруженных мужчин ограбили ювелирный магазин.

Как сообщает пресс-служба полиции области, инцидент произошел около полудня 9 сентября.

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Двое неизвестных мужчин в масках ворвались в магазин с драгоценностями. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они избили продавщицу и взялись чистить витрины.

На видео с камеры наблюдения видно, как грабители в перчатках с закрытыми лицами пакуют награбленное в "клетчатую" сумку.

В полиции сообщают, что злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Jeep Grand Cherokee с иностранной регистрацией.

Правоохранители просят, если вам известна какая-либо информация о грабителях или их местонахождении, звонить 102.

Смотрите видео ограбления ювелирного магазина в Сокирянах:

К слову, месяц назад трое неизвестных в масках ограбили ломбард-магазин в Киеве. Во время нападения был убит охранник. Правоохранители, которые занимаются расследование этого дерзкого ограбления сообщили, что злоумышленники могли быть иностранцами.

Теги: Новости Украины Полиция Ограбления Расследования Новости Черновцов
Источник: 24 Канал
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