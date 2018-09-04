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Ограбление на миллион евро: в Париже обокрали семью из России

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В Париже украли чемоданы с бриллиантами у семьи из России
В Париже украли чемоданы с бриллиантами у семьи из России / 112

В понедельник, 3 сентября, на выходе из парижского аэропорта Ле-Бурже группа вооруженных людей ограбила семью из России. У туристов украли 3 чемодана, в которых находились драгоценности на сумму 500 тысяч евро.

Об этом говорится на сайте Europe1.

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Инцидент произошел в понедельник вечером, около 22:30. Семья из трех человек прилетела из Ниццы на частном самолете и села в такси. При выезде на автостраду путь им преградил автомобиль. Россияне сначала подумали, что произошло ДТП, но позже из машины выбежали четверо вооруженных грабителей в масках. Они заставили туристов открыть багажник и отдать три чемодана, кошелек и мобильные телефоны.

Водитель попытался снять грабителей на телефон, но преступники выхватили гаджет.

Вероятно, преступники были хорошо информированы. Жертвы ограбления сообщили полиции, что в одном из чемоданов находились драгоценности, в том числе, бриллианты на сумму более 500 тысяч евро. Общая стоимость похищенного достигает миллиона евро, так как в багаже ​​также была дорогая одежда. Следствие ведет полицейский департамент Ла-Курнев, городка в пригороде Парижа.

Напомним, 1 сентября популярную украинскую группу "СКАЙ" ограбили в Одессе. Знаменитости потеряли немало дорогостоящего оборудования.

Теги: Жертвы Новости России Новости Франции Ограбления
Источник: 24 канал
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