Полицейские обворовывали людей на вокзале в Тернополе

В Тернополе сотрудники полиции систематически требовали у пассажиров деньги и отбирали ценные вещи. Пятерых таких полицейских задержали.

Об этом говорится на городском сайте "20 хвилин".

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Стало известно, что правоохранители задерживали пассажиров, которые не имели документов, курили в общественном месте или были под действием алкоголя. Этим людям они предлагали "откупиться", угрожая при этом тюрьмой.

Если же у человека не было при себе нужной суммы, то полицейские забирали ценные вещи, включая телефоны и золотые украшения.



Полицейские забирали у пассажиров деньги и ценные вещи

Среди разоблаченной группы – сотрудники отдела криминальной полиции и отдела превенции Тернопольского ОП, в возрасте от 27-37 лет.

Пока правоохранителями было задокументировано пять таких случаев. Задержанным полицейским объявлено подозрение по части второй статьи 186 УКУ (Грабеж), им грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаевской области правоохранители задержали мужчину, который выдавал себя за полицейского. Он останавливал машины и вымогал у водителей деньги.