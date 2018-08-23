Останавливал автомобили и требовал деньги: на Николаевщине задержали афериста в форме

В Николаевской области правоохранители задержали мужчину, который выдавал себя за полицейского, а с ним еще двух человек в форме военнослужащих.

Как информирует Департамент внутренней безопасности Нацполиции, правоохранители получили жалобы от граждан на сотрудника полиции, который "останавливает автомобили и требует с водителей деньги за непривлечение к административной ответственности".

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Когда стражи порядка прибыли на указанное место, то увидели, что там в форме работника полиции с двумя знакомыми военнослужащими орудует аферист.

Вблизи поселка Полигон Витовского района Николаевщины сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции заметили автомобиль Daewoo с номерными знаками на синем фоне и установленными проблесковыми маячками.

У автомобиля находился мужчина в униформе сотрудника полиции с шевронами ГУНП в Николаевской области и погонами лейтенанта полиции. В салоне находилось еще двое его сообщников.

Когда псевдополицейский во время выяснения ситуации с настоящими правоохранителями вступил с ними в спор, "на подмогу" ему пришли лица, сидевшие в автомобиле. Они представились военнослужащими ВСУ, которые объяснили, что, якобы, осуществляют помощь нарядам полиции на территории района.

Правоохранители проверили информацию по спецбазе и выяснили, что человек в форме полицейского никогда не был сотрудником полиции/милиции, а его полицейские жетон и удостоверение на учете областной полиции не значатся.

Мужчина признался, что "синие" номера и жетон приобрел через интернет, а форму, погоны, шевроны – в специализированном магазине Николаева.

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Действия задержанного 20-летнего мужчины квалифицируются по части 2 статьи 353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) и статьи 190 (мошенничество) УК Украины.

За свою "изобретательность" псевдокопу теперь грозит до 3 лет лишения свободы. Правоохранители также проверяют причастность к этой схеме обнаруженных на месте происшествия военнослужащих.