Зупиняв автомобілі та вимагав гроші: на Миколаївщині затримали афериста у формі

У Миколаївській області правоохоронці затримали чоловіка, який видавав себе за поліцейського, а з ним ще двох осіб у формі військовослужбовців.

Як інформує Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції, правоохоронці отримали скарги від громадян на співробітника поліції, який "зупиняє автомобілі та вимагає з водіїв гроші за непритягнення до адмінвідповідальності".

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Коли правоохоронці прибули на вказане місце, що побачили, що там у формі працівника поліції з двома знайомими військовослужбовцями орудує аферист.

Поблизу селища Полігон Вітовського району Миколаївщини співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції помітили автомобіль Daewoo з номерними знаками на синьому фоні та встановленими проблисковими маячками.

Біля автівки перебував чоловік в однострої співробітника поліції з шевронами ГУНП у Миколаївській області та погонами лейтенанта поліції. В салоні перебувало ще двоє його спільників.

Коли псевдополіцейський під час з'ясування ситуації зі справжніми правоохоронцями вступив з ними в суперечку, "на підмогу" йому прийшли особи, які сиділи в авто. Вони представились військовослужбовцями ЗСУ, які пояснили, що, нібито, здійснюють допомогу нарядам поліції на території району.

Правоохоронці перевірили інформацію по спецбазі і з'ясували, що чоловік у формі поліцейського ніколи не був співробітником поліції/міліції, а його поліцейські жетон та посвідчення на обліках обласної поліції не значаться.

Чоловік зізнався, що "сині" номери та жетон придбав через інтернет, а форму, погони, шеврони – у спеціалізованому магазині Миколаєва.

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Дії затриманого 20-річного чоловіка кваліфікуються за частиною 2 статті 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) та статті 190 (Шахрайство) КК України.

За свою "винахідливість" псевдокопу тепер загрожує до 3 років позбавлення волі. Правоохоронці також перевіряють причетність до цієї схеми виявлених на місці події військослужбовців.