Замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона прокомментировал вопросы разрушения логистики украинской и российской сторонами, пишет 24 канал.

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Логистику разрушают во время войны все стороны

Во время войны две стороны (если их много, то все) в первую очередь разрушают объекты критической и военной инфраструктуры и логистические объекты,

– отметила Маляр.

Она уточнила, что речь идет о дорогах, мостах. Это делают для того, чтобы каждая из сторон не могла доставить не только боеприпасы, но и даже горючее или продукты.

В настоящее время часть Харьковской области блокируют российские захватчики. Украинские защитники пытаются блокировать этот процесс. "Это тоже военная операция", – объяснила замминистра. Она добавила: там, где не идут активные бои, идет процесс противодействия.

Заметим, что утром 12 апреля губернатор Белгородской области сообщил, что в Шебекинском городском округе произошло повреждение железнодорожных путей.

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