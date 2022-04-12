Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону прокоментував питання руйнування логістики українською та російською сторонами, пише 24 канал.

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Логістику руйнують під час війни всі сторони

Під час війни дві сторони (якщо їх багато, то всі) насамперед руйнують об'єкти критичної та військової інфраструктури й логістичні об'єкти,

– зазначила Маляр.

Вона уточнила, що йдеться про дороги, мости. Це роблять для того, аби кожна зі сторін не могла доставити не тільки боєприпаси, а навіть пальне чи продукти.

Наразі частину Харківщини блокують російські загарбники. Українські захисники натомість намагаються блокувати цей процес. "Це теж військова операція", – пояснила заступниця міністра. Вона додала: там, де не йдуть активні бої, там йде процес протидії.

Зауважимо, вранці 12 квітня губернатор Бєлгородської області повідомив, що в Шебекінському міському окрузі сталося пошкодження залізничних колій.

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