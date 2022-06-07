Оккупанты осуществляют обстрелы вдоль всей линии обороны

В пресс-службе группировки Объединенных сил сообщили, что россияне совершают обстрелы вдоль всей линии обороны. В частности, враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки и минометы разных систем.

Кстати В Макеевке и Донецке россияне готовятся к обстрелам и разгоняют фейки об ударах со стороны ВСУ

Под ракетно-бомбовыми атаками россиян оказались гражданские объекты инфраструктуры и мирные жилые кварталы. В течение суток оккупанты обстреляли более 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

В результате вражеского огня, как сообщили в группировке Объединенных сил, разрушены и повреждены 39 гражданских объектов, из них:

36 жилых домов;

школу;

детский сад;

линию электропередач.

К сожалению, в результате обстрелов погиб один мирный человек и еще 6 получили ранения.

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Украинские воины сожгли кучу вражеской техники

7 июня украинские защитники и защитницы отбили 11 атак врага: еще на двух локациях до сих пор продолжаются бои. Военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

3 танка;

5 артиллерийских систем;

2 боевые бронированные машины;

13 единиц автомобильной техники;

3 склада с боеприпасами.

Удачно поработали подразделения противовоздушной обороны, которые сбили 2 беспилотника "Орлан-10".

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Группировка Объединенных сил держит оборону на Донбассе

В течение 6 июня наши воины на Донбассе сумели отразить 10 атак врага и уничтожить кучу российской техники. В частности, удалось уничтожить вражеский танк, 3 артиллерийские системы и 2 боевые бронированные машины.

За прошедшую неделю наши войска отбили 56 атак россиян в зоне ООС, в результате чего уничтожили:

18 танков;

34 артиллерийские системы;

48 единиц боевой бронированной техники;

3 специальных бронированных автомобиля и 44 единицы автомобильной техники.

Подразделениями ПВО удалось сбить 2 вражеских вертолета К-52, две крылатые ракеты и 16 беспилотников.

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