В частности, защитники испепелили танк и боевые бронированные машины. Кроме этого враг в очередной раз потерял склады боеприпасов.

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Украинские бойцы наносят оккупантам потери на Востоке

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили 6 июня 10 вражеских атак на Востоке. На двух локациях продолжаются бои.

Наши героические воины продолжают наносить российским захватчикам урон в живой силе и технике. Так, за сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

танк;

3 артиллерийские системы;

2 боевые бронированные машины;

1 автомобиль;

2 склада с боеприпасами.

Кроме этого, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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Общие потери России в Украине

Оккупационная армия с начала полномасштабной войны терпит сокрушительные потери в Украине. В целом украинские защитники уже ликвидировали ориентировочно 31,25 тысяч захватчиков .

Также наши бойцы успешно уничтожают технику врага, кое-где стоит миллионы долларов. В частности, они испепелили:

1386 танков,

3400 боевых бронированных машин,

690 артиллерийских систем,

207 реактивных систем залпового огня,

96 средств противовоздушной обороны,

211 самолетов,

176 вертолетов,

551 беспилотник оперативно-тактического уровня,

125 крылатых ракет,

13 кораблей и катеров,

2395 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

53 единицы специальной техники.

Заметим, что это примерные данные, ведь точное количество ликвидированных кафиров во время активных боевых действий подсчитать сложно. По всей вероятности, украинские защитники могли уничтожить значительно большее количество российских захватчиков.

В то же время, оккупационная армия теряет в Украине не только солдат, но и командование. Так, наши бойцы ликвидировали генерал-майора Романа Кутузова с позывным "Туманом".

На сайте одной из квазиреспублик сообщили, что это произошло около трассы Артемовск – Лисичанск в Попаснянском районе Луганщины. Гибель Кутузова также подтвердили в ВСУ .

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