Объединительная деятельность Медведчука "Опоблоку" не помогла, позвали "дядю Вову", – эксперт

Тот факт, что в санкционный список России не попали представители Оппозиционного блока Сергей Кивалов и Ефим Звягильский, указывает, что перечень не готовился в Москве, а только был подписан, считает политический эксперт Андрей Золотарев.

Расширение российских санкций против украинских физических и юридических лиц четко указало на протеже Кремля. Такое мнение в Facebook высказал политический эксперт Андрей Золотарев.

"Уже сейчас очевидно, что объединительная деятельность Медведчука в бело-голубом сегменте электорального поля результата не дала. Количество претендентов на эту нишу (по последним соцопросам, ее емкость составляет около 25%) не снизилось до одного, а выросло как минимум до трех. У представителей концессии начали сдавать нервы. Пошли обращения в правоохранительные органы, дешевые информационные провокации.

Теперь позвали на помощь "дядю Вову". Когда появилась первая редакция санкционных списков, я предположил, что Москва будет усиливать давление, деля оппозиционеров на "правильных" и "неправильных",

– написал он.

Золотарев отметил, что "под раздачу попала "промышленная" часть Оппоблока, ну и разумеется, про [Евгения] Мураева, ополовинившего рейтинг Вадима Рабиновича, не забыли".

"При этом чудесным образом в санкционный список не попали два оставшихся в Оппозиционном блоке персонажа: Сергей Кивалов и Ефим Звягильский. И тот, и другой не голосовали за исключение Юрия Бойко. Примерное политическое поведение вознаграждено невключением в санкционный список. Это обстоятельство – четкий знак того, что список готовился не в Москве, он в Москве был подписан. С точки зрения политтехнологий надо было хотя бы пару персонажей из "Оппозиционной платформы – За жизнь" включить. Без этого полный провал и сдача актива с потрохами. Просто какое-то "бюро медвежьих услуг" Димы Медведева", – добавил политэксперт.

По его мнению, теперь "Оппозиционная платформа – За жизнь" выглядит "слишком марионеточно". "Компрадорский и зависимый от "вашингтонского обкома" характер нынешней украинской власти сегодня очевиден. Теперь четко видны и протеже Кремля", – заключил он.

1 ноября правительство РФ ввело ограничения для 68 юридических лиц из Украины. С их списком можно ознакомиться здесь.



25 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о расширении списка граждан и организаций Украины, которые попадают под санкции. В него, среди прочих, попали мэр Одессы Геннадий Труханов, народные депутаты Вадим Новинский, Михаил и Дмитрий Добкины.



Санкции предусматривают "блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России". Также отмечается, что правительство РФ оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае снятия Украиной санкций, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.