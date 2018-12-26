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      Об'єднавча діяльність Медведчука "Опоблоку" не допомогла, тому покликали "дядю Вову", – експерт

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      ﻿Об'єднавча діяльність Медведчука в біло-блакитному сегменті результату не дала.
      ﻿Об'єднавча діяльність Медведчука в біло-блакитному сегменті результату не дала. / Gordonua.com

      Той факт, що до санкційного списку Росії не потрапили представники Опозиційного блоку Сергій Ківалов і Юхим Звягільський, указує, що перелік не готували в Москві, а тільки підписали, уважає політичний експерт Андрій Золотарьов.

      Розширення російських санкцій проти українських фізичних і юридичних осіб чітко вказало на протеже Кремля. Таку думку у Facebook висловив політичний експерт Андрій Золотарьов.

      "Уже зараз очевидно, що об'єднавча діяльність Медведчука в біло-блакитному сегменті електорального поля результату не дала. Кількість претендентів на цю нішу (за останніми соцопитуваннями, її ємність становить приблизно 25%) не знизилася до одного, а зросла щонайменше до трьох. У представників концесії почали здавати нерви. Почалися звернення у правоохоронні органи, дешеві інформаційні провокації.

      Тепер покликали на допомогу "дядю Вову". Коли з'явилася перша редакція санкційних списків, я припустив, що Москва посилюватиме тиск, ділячи опозиціонерів на "правильних" і "неправильних",
      – написав він.

      Золотарьов зазначив, що "під роздачу потрапила "промислова" частина Опоблоку, ну і зрозуміло, про [Євгенія] Мураєва, який ополовинив рейтинг Вадима Рабіновича, не забули".

      "Водночас дивним чином до санкційного списку не потрапило двоє персонажів, що залишилися в Опозиційному блоці: Сергій Ківалов і Юхим Звягільський. І той, й інший не голосували за виключення Юрія Бойка. Зразкову політичну поведінку винагороджено невключенням до санкційного списку. Ця обставина – чіткий знак того, що список готували не в Москві, його в Москві було підписано. Із погляду політтехнологій треба було хоча б кількох персонажів з "Опозиційної платформи – За життя" занести. Без цього – абсолютний провал і здавання активу з потрохами. Просто якесь "бюро ведмежих послуг" Діми Медведєва", – додав політексперт.

      На його думку, тепер "Опозиційна платформа – За життя" виглядає "дуже маріонетково". "Компрадорський і залежний від "вашингтонського обкому" характер нинішньої української влади сьогодні є очевидним. Тепер чітко видно і протеже Кремля", – підсумував він.

      1 листопада уряд РФ увів обмеження для 68 юридичних осіб з України. Із їх переліком можна ознайомитися тут.

      25 грудня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв повідомив про розширення списку громадян і організацій України, які потрапляють під санкції. До нього, серед інших, потрапили мер Одеси Геннадій Труханов, народні депутати Вадим Новинський, Михайло та Дмитро Добкіни.

      Санкції передбачають "блокування (заморожування) безготівкових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії та заборону на переказування коштів (виведення капіталу) за межі Росії". Також наголошують, що уряд РФ залишає за собою право на скасування введених спеціальних економічних заходів у разі зняття Україною санкцій, уведених щодо російських громадян і юридичних осіб.

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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