В кинематографе украинцы все еще остаются объектом для примитивных шуток и заложниками стереотипов об украинской мафии. Однако постепенно это меняется.

Известный британский режиссер Гай Ричи персонально пригласил украинцев посмотреть в кинотеатрах его новый фильм "Гнев человеческий". Предыдущая лента режиссера "Джентльмены" пользовалась бешеной популярностью.

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У Украины есть потенциал

По словам директора дистрибьюторской компании "Вольга Украина" Вероники Ясинской, у Украины есть большой потенциал для международных кинопрокатчиков.

В Европе мы уже сейчас имеем хорошие показатели по бокс-офису. И при этом, можем еще больше вырасти,

– отметила она.

Западные кинопроизводители должны больше внимания уделять тому, как они изображают Украину в своих лентах. Однако, украинцы все еще остаются объектом для примитивных шуток и заложниками стереотипов об украинской мафии.

Удачные попытки Запада

С развитием стримингов и сериального производства, ситуация начала понемногу меняться. Американцы чаще начинают вспоминать о российско-украинской войне на Донбассе.

В известном сериале Homeland вообще опровергли случай с распятым мальчиком в Славянске. В новом фильме, который вышел на Netflix в январе 2021 года, события развиваются на территории Украины, которая страдает от военной агрессии России.

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Однако, это сложно назвать хорошим примером. Войну в ленте называют "гражданской". Из уст одной из героинь вообще звучит пропагандистский штамп, мол, Россия хочет вернуть прежние территории, а США дестабилизируют Россию.

Автор ютуб-канала о кино Виталий Гордиенко считает, что сдвиги в сторону осведомленности иностранцев об украинской культуре есть, но они все еще незначительны.

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Новый фильм без стереотипов

В мае 2021 года в Украине с рабочим визитом находится хорватский режиссер Далибор Матанич. Ранее он снял для Netflix сериал The Paper. Теперь он работает над украино-хорватским сериалом "Зломовчання".

Нет никаких стереотипов. Я хочу показать соотношение зла и в Украине, и в Хорватии. Без всяких стереотипов. Хочу показать, как это происходит в настоящей жизни,

– пояснил Матанич.

Решение украинских кинопродюсеров

Украинские продюсеры отмечают, что важно, с какими нарративами Украина сама выходит на международную арену. Если украинцы хотят избавиться от стереотипов о себе, должны изображать себя такими, какими хотели бы их видеть в Западном кино.

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Они также отмечают, что украинцам, чтобы заинтересовать Западный мир своими историями, надо начать в кино больше исследовать себя, говорить о своем быте, о любви. Ведь именно такие истории в последнее время побеждают на "Оскаре", как-то "Паразиты" или "Еще по одной".