У кінематографі українці все ще залишаються об'єктом для примітивних жартів та заручниками стереотипів про українську мафію. Однак поступово це змінюється.

Відомий британський режисер Гай Річі персонально запросив українців подивитись в кінотеатрах його новий фільм "Гнів людський". Попередня стрічка режисера "Джентльмени" користувалася шаленою популярністю.

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В України є потенціал

За словами директорки дистриб'юторської компанії "Вольга Україна" Вероніки Ясінської, в України є великий потенціал для міжнародних кінопрокатників.

В Європі ми вже зараз маємо хороші показники по бокс-офісу. І при цьому, можемо ще більше вирости,

– зазначила вона.

Західні кіновиробники мали б більше уваги приділяти тому, як вони зображують Україну в своїх стрічках. Однак, українці все ще залишаються об'єктом для примітивних жартів та заручниками стереотипів про українську мафію.

Вдалі спроби Заходу

З розвитком стрімінгів і серіального виробництва, ситуація почала потроху змінюватись. Американці частіше починають згадувати про російсько-українську війну на Донбасі.

У відомому серіалі Homeland взагалі спростували випадок із розіп'ятим хлопчиком у Слов'янську. В новому фільмі, який вийшов на Netflix в січні 2021 року, події розвиваються на території України, яка страждає від військової агресії Росії.

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Однак, це складно назвати хорошим прикладом. Війну у стрічці називають "громадянською". З уст однієї з героїнь взагалі лунає пропагандистський штамп, мовляв, Росія хоче повернути колишні території, а США дестабілізують Росію.

Автор ютуб-каналу про кіно Віталій Гордієнко вважає, що зрушення в бік обізнаності іноземців про українську культуру є, але вони все ще незначні.

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Новий фільм без стереотипів

У травні 2021 року в Україні з робочим візитом перебуває хорватський режисер Далібор Матаніч. Раніше він зняв для Netflix серіал The Paper. Тепер він працює над україно-хорватським серіалом "Зломовчання".

Немає жодних стереотипів. Я хочу показати співвідношення зла і в Україні, і в Хорватії. Без ніяких стереотипів. Хочу показати, як це відбувається в справжньому житті,

– пояснив Матаніч.

Рішення українських кінопродюсерів

Українські продюсери наголошують на тому, що важливо, з якими наративами Україна сама виходить на міжнародну арену. Якщо українці хочуть позбутись стереотипів про себе, маємо зображувати себе такими, якими хотіли б їх бачити у Західному кіно.

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Вони також наголошують, що українцям аби зацікавити Західний світ своїми історіями, треба почати в кіно більше досліджувати себе, говорити про свій побут, про кохання. Адже саме такі історії останнім часом перемагають на "Оскарі", як-то "Паразити" або "Ще по одній".