Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Кроме стратегических объектов в результате работы российской ПВО повреждена гражданская инфраструктура.
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Объекты гражданской инфраструктуры пострадали в результате действий ПВО агрессора, - Генштаб
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В ночь на 11 марта бойцы ВСУ, сотрудники СБУ и ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удары по стратегическим объектам на территории России. Объекты, задействованные для обеспечения вооруженной агрессии против Украины, получили повреждения.