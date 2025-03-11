В ночь на 11 марта бойцы ВСУ, сотрудники СБУ и ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удары по стратегическим объектам на территории России. Объекты, задействованные для обеспечения вооруженной агрессии против Украины, получили повреждения.