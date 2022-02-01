Такое мнение в комментарии УНИАН высказал политолог Николай Давидюк.

По словам эксперта, крупнейшие налогоплательщики по итогам прошлого года – это металлургия, энергетика, в том числе государственные предприятия. Также это табачные компании и аграрный бизнес, уточнил Давидюк.

В частности, только в металлургической отрасли украинская международная группа компаний Метинвест по итогам 2021 года заплатила рекордные 52 миллиарда гривен налогов. А это эквивалентно почти двум миллиардам долларов кредитной помощи, которую предоставлял Украине Международный валютный фонд.

Например, два миллиарда налогов можно сравнить с теми суммами, которые Украина брала в долг у МВФ. Только Фонду нужно отдавать эти деньги с процентами, а уплаченные налоги остаются в казне. Также это рабочие места и плюс два миллиарда живых денег, которые уже заходят. Плюс – это приток долларового кэша,

– убежден эксперт.

Давидюк подчеркнул, что в существующей ситуации с агрессией со стороны Российской Федерации, нельзя атаковать налогами компании, которые дают большие поступления в госбюджет, иначе пострадает экономика Украины.

Специалист акцентировал внимание на том, что в нынешней ситуации с агрессией со стороны РФ, нельзя атаковать налогами компании, которые дают большие поступления в госбюджет, иначе пострадает экономика Украины

Давидюк считает недопустимым силовое давление на крупный бизнес и уверен, что нужно, чтобы войны с олигархами не выходили за пределы страны.

"Поскольку закрыть в сердце страны огромного налогоплательщика – дело не сложное с точки зрения силовиков. Но с точки зрения экономики – это может быть дыра в бюджете, которая ничем не будет возмещена", – сказал он.

Экономист добавил, что те, кто не прячется за ФЛП, оформляя сотрудников как ФЛП для снижения налоговой нагрузки, а платит большие налоги должны быть суперценными, а не целью для атаки.

Ранее сообщалось, что металлургическая группа компаний Метинвест с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году.

2021 год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста". Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании.