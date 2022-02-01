Таку думку у коментарі УНІАН висловив політолог Микола Давидюк.

За словами експерта, найбільші платники податків за підсумками минулого року – це металургія, енергетика, в тому числі державні підприємства. Також це тютюнові компанії та аграрний бізнес, уточнив Давидюк.

Зокрема, тільки в металургійній галузі українська міжнародна група компаній Метінвест за підсумками 2021 року заплатила рекордні 52 мільярди гривень податків. А це еквівалентно майже двом мільярдам доларів кредитної допомоги, яку надавав Україні Міжнародний валютний фонд.

Наприклад, два мільярди податків можна порівняти з тими сумами, які Україна позичала у МВФ. Тільки Фонду потрібно віддавати ці гроші з відсотками, а сплачені податки залишаються в казні. Також це робочі місця і плюс два мільярди живих грошей, які вже заходять. Плюс – це приплив доларового кешу,

– переконаний експерт.

Давидюк підкреслив, що в існуючій ситуації з агресією з боку Російської Федерації, не можна атакувати податками компанії, які дають великі надходження до держбюджету, інакше постраждає економіка України.

Фахівець зосередив увагу на тому, що в теперішній ситуації з агресією з боку РФ, не можна атакувати податками компанії, які дають великі надходження до держбюджету, інакше постраждає економіка України

Давидюк вважає неприпустимим силовий тиск на великий бізнес та впевнений, що потрібно, щоб війни з олігархами не виходили за межі країни.

"Оскільки закрити в серці країни величезного платника податків – справа не складна з точки зору силовиків. Але з точки зору економіки – це може бути діра в бюджеті, яка нічим не буде відшкодована", – сказав він.

Економіст додав, що ті, хто не ховається за ФОПами, оформляючи співробітників, як ФОП для зниження податкового навантаження, а платить великі податки повинні бути суперцінними, а не метою для атаки.

Раніше повідомлялось, що металургійна група компаній Метінвест з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств у 2021 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків і зборів, що у 2,4 раза більше, ніж торік.

2021 рік став рекордним за сумою виплачених податків за всю історію існування "Метінвесту". Цьому посприяли сприятлива ринкова ситуація і підвищення операційної ефективності компанії.