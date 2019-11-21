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      Объем контрабанды в Украине достигает 10 миллиардов долларов, – эксперт

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      Доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета ГФС Андрей Гмырин / Фейсбук Андрея Гмырина

      Политика Государственной налоговой службы в администрировании налога на добавленную стоимость привела к возникновению черного рынка торговли импортным НДС. Об этом заявил доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин.

      Ежегодные объемы контрабанды в Украине составляют не менее $10 млрд, написал доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин на своей странице в Facebook. По мнению эксперта по налогообложению, в Украине нет борьбы с контрабандным товаропотоком.

      "Подсчитывая объемы контрабанды, различные эксперты выходят на различные цифры. Но все они сходятся на том, что в год это не менее $10 млрд. Замечу, что по официальным данным доходы бюджета от таможенных пошлин в 2018 году составили 27 млрд грн – 3% доходов госбюджета. Из всех 295,4 млрд НДС, которые поступили в 2018 году, 79% сформированы за счет таможенного НДС. В целом за 2018 год вместе с таможенными платежами и импортным акцизом, таможня обеспечила 40,2% всех доходов бюджета. Теперь представим на секунду, что из 250–300 млрд грн контрабандного товаропотока были бы уплачены все платежи в госбюджет. Это еще около 100 млрд. Пора задуматься об отказе от кредитов МВФ", – объяснил он.

      Гмырин отметил, что из-за неверной политики Государственной налоговой службы в администрировании НДС в госбюджет Украины доходит только половина из 233 млрд грн.

      "Бестолковая политика ГНС в администрировании НДС, искусственные преграды для предприятий, которые возмещают налог, недееспособность налоговиков в борьбе с движением схемного налогового кредита, привела к созданию огромного черного рынка торговли импортным НДС. Суть схемы проста: предприятие-импортер растаможивает товар и продает его за наличные, документально же выгрузка товара проходит на так называемую "скрутку", на которой проходит замена номенклатуры, в дальнейшем продажа "нужных товаров" документально оформляется на предприятия реального сектора, которые уменьшают свои собственные обязательства по уплате НДС. Когда эта схема сочетается с "серыми" схемами импорта (замена номенклатуры, манипулирование с весом), эффект получается кумулятивный", – добавил эксперт.

      Гмырин в блоге на "Обозревателе" отмечал, что действующая ГНС не заинтересована в создании качественного и бесплатного программного обеспечения для регистраторов расчетных операций, а за "чей-то бизнес" по продаже и обслуживанию программных РРО будут платить украинские предприниматели.

      В октябре вступили в силузаконы №128-IX и №129-IХ, которые предусматривают обязательное использование кассовых аппаратов физлицами-предпринимателями, введение электронного чека и кэшбек.

      В ГНС отмечали, что обеспечат бесплатное полнофункциональное программное решение, которое любой продавец сможет загрузить с сайта налогового органа и установить на свой собственный гаджет, превратив его таким образом в кассовый аппарат.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Налоги Государственная фискальная служба Контрабанда
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